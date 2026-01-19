Mitsubishi sắp ra mắt xe điện hoàn toàn mới

TPO - Mẫu xe điện hoàn toàn mới của Mitsubishi dành cho thị trường Australia được dự đoán sở hữu sức mạnh của một chiếc hatchback hiệu suất cao.

Vào cuối năm nay, Mitsubishi sẽ trình làng một mẫu xe điện mới tại thị trường Australia và New Zealand. Đây là sản phẩm được phát triển bởi Foxtron - công ty công nghệ Đài Loan do Foxconn (nhà sản xuất iPhone) nắm cổ phần chi phối.

Vào tuần cuối của năm 2025, Foxtron đã ra mắt mẫu xe điện thương mại Bria. Đây được coi là nền tảng cho mẫu xe điện mang logo Mitsubishi sẽ ra mắt sau.

Mẫu xe điện mới của Mitsubishi sẽ được phát triển trên nền tảng của Foxtron Bria. Ảnh: Drive

Với chiều dài 4.315 mm, rộng 1.885 mm, cao 1.535 mm và trục cơ sở 2.800 mm, Bria thuộc phân khúc hatchback cỡ nhỏ, có kích thước nằm giữa Volkswagen Golf và Toyota Corolla. Xe có dung tích khoang hành lý đạt 320 lít khi dựng hàng ghế sau.

Về thiết kế, mẫu Foxtron Bria gần như không khác biệt so với bản concept Model B. Xe sở hữu dải đèn LED kéo dài ở cả trước và sau, mâm hợp kim 18 hoặc 20 inch, tay nắm cửa ẩn, cửa sổ trời toàn cảnh. Các chi tiết khí động học như khe dẫn gió ở trụ kính sau và ống dẫn khí xuyên suốt phần đầu xe được tích hợp vào thiết kế.

Bên trong khoang cabin, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cụm đồng hồ 9,2 inch sau vô-lăng và hệ thống âm thanh 7 hoặc 12 loa.

Hầu hết các chức năng của xe được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng, với một dải phím tắt bên dưới dành cho điều hòa và một số tính năng cơ bản. Một số trang bị nổi bật khác gồm ghế trước chỉnh điện, bộ lọc không khí PM2.5 và loạt tính năng trợ lái như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Về vận hành, xe có các phiên bản tiêu chuẩn Elegant và Emerge được trang bị một mô-tơ điện công suất 229 mã lực, đi kèm hệ dẫn động cầu sau.

Bản cao nhất là Pioneer sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 400 mã lực. Đây là thông số tương đương sức mạnh của một số xe hatchback hiệu suất cao dùng động cơ đốt trong.

Bộ pin LFP tiêu chuẩn có dung lượng 57,5kWh, cho tầm hoạt động công bố 516 km đối với bản thấp và 466 km đối với bản cao cấp theo tiêu chuẩn NEDC. Con số thực tế được dự đoán rơi vào khoảng 430 km và 400 km tương ứng.

Xe có hỗ trợ sạc nhanh Dc công suất tối đa 134kW. Điều này cho phép nạp lại pin từ 10% lên 80% trong khoảng 30 phút.

Phiên bản mang logo Mitsubishi của mẫu xe điện Foxtron dự kiến sẽ được tinh chỉnh cả về thiết kế và vận hành để phù hợp thị trường Australia. Thông số chi tiết, tên gọi và giá bán sẽ được hé lộ gần thời điểm mở bán.

Theo Drive, tại thị trường quê nhà, mẫu Foxtron Bria có giá dao động từ 899.000 đến 1,15 triệu Tân Đài tệ (tương đương khoảng 750-957 triệu đồng). Mẫu xe mang logo Mitsubishi dự kiến cũng sẽ khoảng giá tương đương.