Xe

Thêm một mẫu xe Nhật 'âm thầm' rút khỏi Việt Nam?

Lê Tuấn
TPO - Cái tên Honda Accord vừa biến mất khỏi danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam, báo hiệu cho việc mẫu xe này có thể ngừng bán tại thị trường trong nước.

Trên website chính thức của Honda Việt Nam, mẫu sedan Accord hiện không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm. Hãng xe Nhật chưa đưa ra thông báo chính thức nào liên quan tới vấn đề trên.

honda-danh-muc-san-pham.png

Dẫu vậy, việc bị rút tên khỏi danh mục sản phẩm cho thấy hãng tạm thời dừng bán mẫu sedan. Đây được cho là điều khó tránh khỏi khi Accord có doanh số kém trong thời gian gần đây.

Tính hết năm 2025, mẫu sedan cỡ D này mới bán được 42 chiếc, và thường xuyên nằm trong nhóm bán ít nhất hàng tháng. Trước đó vào giai đoạn năm 2020-2024, doanh số năm của Honda Accord cao nhất cũng chỉ đạt 285 chiếc, thấp nhất là 58 xe.

Một trong những điểm khiến Accord khó tiếp cận khách hàng đó là giá bán thuộc hàng cao trong phân khúc, được niêm yết ở mức 1,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Accord trong phân khúc là Toyota Camry có giá khởi điểm 1,22 tỷ, còn các mẫu sedan hạng D còn lại dao động từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

3821729873241992668124329112671577307704055n-1697604101730189394516-1697615461231-16976154613171275254427.jpg
Honda Accord bán tại nước ta vẫn là mẫu thế hệ cũ. Ảnh: Đại lý

Ngoài ra, mẫu xe này cũng chậm đổi mới, trong khi Camry đã có những thay đổi để tăng sức hút với khách hàng. Những yếu tố trên khiến Honda Accord ngày càng bị lép vế trong phân khúc sedan hạng D vốn đã đi xuống trong vài năm trở lại.

Thực tế, không chỉ Honda Accord mà các mẫu sedan hạng D khác như Kia K5 hay Mazda6 cũng thường góp mặt trên danh sách xe bán chậm. Trong đó, mẫu Mazda6 cũng đã ngừng bán tại đại lý từ cuối tháng 9/2025 dù nhà phân phối Thaco Auto chưa xác nhận ‘khai tử’.

Với sự rút lui của Honda Accord và Mazda6, nhóm sedan cỡ D thuộc VAMA hiện chỉ còn lại hai mẫu xe gồm Toyota Camry và Kia K5 - mẫu xe Hàn được lắp ráp và phân phối bởi Thaco. Phân khúc này còn có một số mẫu xe Trung Quốc như MG7 và BYD Seal, nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn tại thị trường Việt Nam.

Trở lại với Honda Accord, cũng có khả năng hãng tạm ngừng bán mẫu xe này tại Việt Nam để chờ ra mắt phiên bản mới trong tương lai. Tại Thái Lan, mẫu Accord thế hệ mới đã ra mắt từ năm 2023. Đến năm 2025, xe tiếp tục được nâng cấp nhẹ và chỉ sử dụng cấu hình hybrid.

Nhưng nếu thực sự bị khai tử tại nước ta, Honda Accord sẽ là mẫu xe Nhật tiếp theo rút khỏi thị trường trong một năm trở lại đây, sau Mazda6, Toyota Innova và Honda Civic Type R. Trước đó vào năm 2024, Mazda BT-50, Suzuki Ciaz, Suzuki Ertiga, Toyota Yaris, Nissan Kicks cũng lần lượt bị ngừng bán, nguyên nhân chủ yếu do doanh số thấp.

Lê Tuấn
