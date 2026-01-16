Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Hyundai hé lộ nâng cấp lớn trên 2 dòng xe bán chạy nhất

Trường Vũ

TPO - Theo nguồn tin ETNews, Hyundai sẽ trang bị màn hình trung tâm lớn nhất từ trước tới nay cho dòng Elantra và Tucson thế hệ mới.

Cụ thể, Hyundai sẽ cung cấp màn hình trung tâm 17 inch cho hai mẫu xe mới gồm Elantra thế hệ thứ 8 (mã nội bộ CN8) dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm nay, và Tucson thế hệ thứ 5 (mã nội bộ NX5) sẽ trình làng vào nửa cuối năm.

Màn hình dạng “tablet” này có tỷ lệ ngang 16:9 và là màn hình lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu xe phổ thông của Hyundai, nếu không tính các dòng xe sang Genesis. Kích thước này tương đương với màn hình trên Tesla Model S (17 inch) và vượt qua Tesla Model Y (16 inch).

hyundai-ioniq-3-interior-leaked.jpg
Hyundai Tucson và Elantra thế hệ mới sẽ có màn hình trung tâm cỡ lớn theo xu hướng thịnh hành. Ảnh: KCB.

Đáng chú ý, dù trang bị màn hình lớn để tăng trải nghiệm kỹ thuật số nhưng Hyundai vẫn duy trì các phím bấm vật lý bên dưới cho những chức năng quan trọng như đèn cảnh báo và điều hòa. Điều này nhằm đảm bảo tính tiện dụng và an toàn khi vận hành.

Không chỉ có kích thước lớn, màn hình của ElantraTucson thế hệ mới sẽ tích hợp sẵn nền tảng phần mềm Pleos Connect - hệ điều hành xe thế hệ mới của Tập đoàn Hyundai Motor.

Dựa trên Android Automotive OS (AAOS), Pleos Connect mang đến giao diện tương tự smartphone, cho phép người lái truy cập trực quan các ứng dụng, nội dung giải trí, dẫn đường và cài đặt xe. Hệ thống cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), giúp liên tục bổ sung tính năng và cải thiện hiệu năng trong suốt vòng đời sử dụng.

hyundai-elantra-cn8-tucson-nx5-pleos.jpg
Màn hình lớn và hệ điều hành thông minh là nâng cấp công nghệ cốt lõi trên Hyundai Tucson và Elantra thế hệ mới. Ảnh: KCB

Bên cạnh màn hình trung tâm cỡ lớn, Elantra và Tucson thế hệ mới còn được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch, bố trí phía trên khu vực bảng táp-lô hướng về người lái.

Hyundai đặt mục tiêu biến khoang cabin xe thành “không gian kỹ thuật số di động”. Tại đây, màn hình trung tâm không chỉ có chức năng truyền thống như dẫn đường hay điều hòa, mà còn trở thành trung tâm kết nối, giải trí và điều khiển xe.

Đáng chú ý, trải nghiệm màn hình cỡ lớn trước đây chỉ xuất hiện trên các mẫu xe sang Genesis. Việc công nghệ này được đưa xuống Elantra và Tucson được xem là bước ngoặt quan trọng, với mục đích đưa trải nghiệm kỹ thuật số cao cấp đến gần hơn với nhóm khách hàng đại chúng.

Tính riêng tại Mỹ, Elantra và Tucson chính là hai mẫu xe phổ thông bán chạy nhất của thương hiệu Hyundai trong năm 2025. Trong thời gian tới, hãng xe Hàn này dự kiến mở rộng kế hoạch nâng cấp màn hình và phần mềm này sang nhiều mẫu xe Hyundai khác, thậm chí là cả thương hiệu Kia.

Tại Việt Nam, trong khi Elantra không có doanh số quá nổi bật thì Tucson lại chính là 'át chủ bài' của Hyundai Thành Công. Trong năm 2025 vừa qua, mẫu SUV cỡ C này bán được tổng cộng 9.243 chiếc, qua đó thay thế sedan Accent trở thành chủ lực của thương hiệu.

Trường Vũ
#Hyundai #Elantra #Tucson #xe hàn #màn hình #công nghệ

