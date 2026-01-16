Loạt xe Hàn được giảm giá để kích cầu đầu năm

TPO - Trong tháng 1/2026, nhiều mẫu ô tô Hàn Quốc đang được giảm giá mạnh nhằm kích cầu bao gồm Hyundai Accent, Tucson, Creta hay SUV 7 chỗ Santa Fe, Palisade.

Trong nỗ lực cạnh tranh thị phần với những đối thủ đến từ Nhật Bản hay Trung Quốc, trong năm 2025 vừa qua, các thương hiệu xe Hàn Quốc tại Việt Nam không ngừng đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi lớn để thu hút khách hàng, đặc biệt là trong tháng cuối năm.

Giải pháp này đã đem đến hiệu quả khi trong tháng 12/2025, lượng tiêu thụ của hai hãng xe Hàn quốc tại Việt Nam đều ghi nhận tín hiệu tích cực. Theo đó, Hyundai bán được 6.704 xe, tăng 22,7% trong khi Kia bàn giao tổng cộng 4.233 xe, tăng 48%.

Với Hyundai, bộ ba xe chủ lực của hãng tại Việt Nam là Tucson, Accent và Creta đồng loạt ghi nhận doanh số tăng trưởng. Trong đó, mẫu Creta bán được gần 1.700 xe còn Tucson đóng góp hơn 1.400 xe, chiếm gần một nửa doanh số toàn hãng.

Creta là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai trong tháng 12/2025.

Về phần Kia, bộ đôi SUV đô thị là Seltos và Sonet ghi nhận mức doanh số trong tháng 12/2025 lần lượt là 1.182 và 1.149 xe, tăng trưởng 46% và 68% tương ứng.

Để nối dài đà tăng trưởng của các mẫu xe chủ lực, các hãng xe Hàn tiếp tục triển khai loạt khuyến mãi kích cầu ngay trong tháng đầu của năm 2026. Cụ thể, Hyundai đang có ưu đãi giảm giá 50 và 58 triệu cho hai dòng SUV là Creta và Tucson.

Dòng sedan Accent được giảm 64 triệu trong khi dòng MPV Stargazer có mức giảm lên đến 96 triệu đồng, tăng 10 triệu so với tháng liền trước. Mức giảm cao nhất 220 triệu đồng áp dụng cho SUV Santa Fe trong khi SUV Palisade được ưu đãi 200 triệu đồng.

Nhìn chung, chương trình ưu đãi trên không chỉ giúp loạt xe của Hyundai tăng sức cạnh tranh trong phân khúc mà còn gây áp lực cho cả một số xe hạng dưới.

Song song với Hyundai, Kia cũng có chương trình giảm giá xe chính hãng. Theo thông tin từ trang chủ Kia Việt Nam, ưu đãi áp dụng cho một số phiên bản thuộc các dòng xe sau: Morning, Soluto, K3, K5, Carens, New Sonet, New Seltos, Sportage, Sorento và New Carnival.

Mức giảm thấp nhất từ 5 triệu đồng và cao nhất lên đến 210 triệu đồng áp dụng cho mẫu Carnival 3.5 Signature đời cũ 2024. Bộ đôi SUV đô thị ban tốt nhất của Kia Việt Nam là Sonet và Seltos được ưu đãi từ 14-59 tùy mẫu xe và phiên bản.

Động thái tăng cường khuyến mãi giảm giá để kích cầu được kỳ vọng sẽ đem lại tín hiệu khả quan về mặt doanh số cho Hyundai và Kia trong tháng đầu năm 2026.

Cộng dồn cả năm 2025, Hyundai Thành Công đã bán được 53.229 ô tô các loại tại Việt Nam, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số lũy kế cả năm của Kia đạt 27.176 xe, giảm 21%.

Nếu gộp chung số liệu bán hàng của Hyundai và Kia, nhóm xe Hàn Quốc đã có bán được hơn 80.000 ô tô các loại tại thị trường Việt Nam trong năm 2025. Con số này tương đương khoảng 21% thị phần xe động cơ đốt trong tính trên toàn thị trường (cộng số liệu của các thành viên VAMA và TC Motor).

Nhìn chung, dù không còn duy trì được vị thế top đầu như giai đoạn 2021-2023, nhóm xe Hàn Quốc vẫn có tệp khách hàng ổn định và sức bán khá tốt tại thị trường Việt Nam. Điều này đóng góp đáng kể vào đà tăng doanh số của toàn thị trường ô tô nói chung.