Xe

Kia hé lộ hình ảnh Seltos đời mới

Lê Tuấn
TPO - Kia vừa công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên của Seltos thế hệ thứ hai, đồng thời xác nhận mẫu xe sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 10/12.

Thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ, nằm dưới Sportage trong dải sản phẩm của hãng, Kia Seltos thế hệ mới được thiết kế lại toàn diện và dự kiến sẽ có hệ truyền động điện hóa.

Ra mắt lần đầu năm 2019 và nâng cấp vào năm 2022, Seltos nay bước sang thế hệ thứ hai với nhiều thay đổi nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị vốn rất đông đúc.

Các hình ảnh teaser cho thấy bản mới có kiểu dáng vuông vức hơn, cùng loạt đường nét sắc sảo theo ngôn ngữ thiết kế “Opposites United” của Kia.

Hãng cho biết Seltos mới kết hợp chất mạnh mẽ của các mẫu SUV động cơ đốt trong trước đây với sự tinh giản, khí động học của dòng xe điện. Ở phần đầu xe, điều này thể hiện qua cụm đèn LED dạng đứng mảnh, ôm lấy lưới tản nhiệt lớn hơn tích hợp dải đèn ban ngày.

Thân xe với đường gân nổi, thiết kế viền mái dốc và trụ C gợi liên tưởng tới xe điện Kia EV5. Trong khi đó, điểm nhấn phía sau là đèn hậu kết hợp cả bố cục ngang và dọc. Những chi tiết như tay nắm cửa dạng ẩn, gương chiếu hậu kiểu mới và ốp nhôm ở giá nóc và cản trước/sau cũng được hé lộ.

Người mua sẽ tiếp tục có hai phiên bản hướng phong cách: X-Line đậm chất off-road và GT-Line thể thao, với những điểm nhấn thiết kế riêng.

Dù Kia chưa công bố thông số chi tiết, Seltos thế hệ mới được cho là sẽ có kích thước nhỉnh hơn đôi chút so với bản hiện tại (dài 4.365 mm). Điều này được kỳ vọng sẽ mang lại không gian nội thất rộng hơn và tính thực dụng cao hơn.

Kia chưa tung ra hình ảnh nội thất, nhưng hứa hẹn xe sẽ có "tính công nghệ cao", ám chỉ đến buồng lái kỹ thuật số mới, vật liệu mới và hệ thống hỗ trợ người lái được nâng cấp.

Về vận hành, Seltos dự kiến có các tùy chọn động cơ xăng và hybrid, thậm chí có thể bổ sung cấu hình dẫn động bốn bánh điện tử (e-AWD). Dải động cơ có khả năng gồm máy xăng tăng áp 1.6L cải tiến và hệ truyền động hybrid tự sạc tương tự Hyundai Kona và Kia Niro.

Là một sản phẩm toàn cầu của Kia, Seltos thế hệ mới sẽ tiếp tục được phân phối tại nhiều thị trường. Tại Việt Nam, Kia Seltos được phân phối bởi Thaco Auto và đang là mẫu xe bán tốt nhất của thương hiệu Hàn Quốc với doanh số lũy kế đạt 4.578 xe từ đầu năm.

Lê Tuấn
