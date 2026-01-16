Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Toyota Land Cruiser hybrid rục rịch ra mắt Đông Nam Á, chờ ngày về Việt Nam

Lê Tuấn
TPO - Phiên bản hybrid của dòng SUV Toyota Land Cruiser được cho là sắp có mặt tại Đông Nam Á, với điểm đến đầu tiên là Philippines.

Vào giữa năm ngoái, Toyota đã chính thức trình làng Land Cruiser 300 HEV trên phạm vi toàn cầu, đánh dấu bước ngoặt điện hóa đối với mẫu SUV đầu bảng của hãng. Mẫu xe này được phân phối đầu tiên tại Trung Đông và trong khi thị trường Australia dự kiến sẽ bắt đầu bán lẻ mẫu xe này trong nửa đầu năm 2026.

Theo những thông tin mới nhất, Philippines có thể sẽ là điểm đến tiếp theo của Land Cruiser 300 HEV. Cụ thể, Bộ Năng lượng Philippines (DOE) đã đưa mẫu xe này vào danh sách các dòng xe hybrid được công nhận, qua đó đủ điều kiện hưởng các chính sách ưu đãi dành cho phương tiện điện hóa.

toyota-new-landcruiser-300.jpg
Toyota Land Cruiser 300 hybrid là biến thể mạnh nhất lịch sử dòng xe. Ảnh: Miles.

Theo nguồn tin AutoIndustriya, động thái này phù hợp với các thông tin trước đó về việc Toyota Philippines đã hoàn tất các thủ tục phê duyệt cần thiết cho mẫu SUV hybrid này.

Dựa trên danh sách mới của DOE, Land Cruiser 300 HEV tại Philippines sẽ được phân phối với phiên bản ZX, sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép, tương tự hệ truyền động đang trang bị trên Lexus LX700h.

Tại các thị trường khác, hệ truyền động hybrid này cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm, khiến đây trở thành biến thể Land Cruiser mạnh nhất từng được sản xuất.

Thông số trên trội hơn đáng kể so với bản diesel V6 3.3L tăng áp kép của LC300 hiện hành, vốn chỉ đạt 306 mã lực và 700 Nm. Bộ pin đi kèm có dung lượng 1,83 kWh – mức dung lượng phổ biến trên các mẫu hybrid tự sạc.

land-cruiser-hev-dong-co.jpg
Land Cruiser HEV sử dụng hệ thống hybrid cấu hình hybrid tương tự Lexus LX700h. Ảnh: Drive.

Toyota cho biết trong lễ ra mắt toàn cầu, hệ truyền động hybrid của Land Cruiser 300 đã được thử nghiệm khắc nghiệt tại nhiều môi trường khắc nghiệt nhất thế giới, từ sa mạc đến vùng núi ở Trung Đông. Điều này nhằm đảm bảo phiên bản hybrid vẫn giữ trọn độ bền bỉ và khả năng off-road đặc trưng làm nên tên tuổi Land Cruiser.

Hiện tại, Toyota Philippines vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức. Tuy nhiên, giới truyền thông nước này dự đoán mẫu Land Cruiser 300 HEV có thể sớm xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines (PIMS) 2026 sẽ diễn ra vào tháng 4 tới.

Ở thị trường Việt Nam, Toyota Land Cruiser LC300 được bán ra với duy nhất tùy chọn máy xăng tăng áp V6 3.5L, cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Xe nhập khẩu từ Nhật Bản, có mức giá từ 4,58 tỷ đồng.

Với xu hướng chuộng điện hóa tại nước ta hiện nay, không ngoại trừ khả năng hãng xe Nhật sẽ đưa bản hybrid về phân phối trong tương lai. Hiện tại, Toyota cũng đang là hãng xe cung cấp nhiều mẫu xe hybrid nhất tại thị trường Việt Nam, đa dạng từ phân khúc phổ thông tới cao cấp.

Lê Tuấn
#Toyota Land Cruiser hybrid #toyota #land cruiser #land cruiser hev #xe hybrid #suv #xe nhật

