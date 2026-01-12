Toyota Corolla Cross 2026 có sự điều chỉnh lớn

TPO - Toyota Thái Lan vừa chính thức giới thiệu Corolla Cross phiên bản nâng cấp 2026, với toàn bộ biến thể đều sử dụng động cơ hybrid.

Ở phiên bản 2026, Toyota Corolla Cross tại thị trường Thái Lan sẽ lược bỏ bản động cơ xăng, chuyển sang phân phối 100% biến thể hybrid (HEV). Theo đó, dòng SUV đô thị này được bổ sung phiên bản hoàn toàn mới HEV Smart, thay thế cho bản xăng 1.8L trước đây ở vị trí thấp nhất trong danh mục sản phẩm.

Theo công bố, Toyota Corolla Cross 2026 tại Thái Lan có 4 phiên bản, gồm HEV Smart với giá 989.000 baht (827 triệu đồng), HEV Premium giá 1.094.000 baht (915 triệu đồng), HEV Premium Luxury giá 1.204.000 baht (1,007 tỷ đồng) và HEV GR Sport giá 1.254.000 baht (1,049 tỷ đồng).

Toyota Corolla Cross 2026 tại Thái Lan chỉ còn các bản hybrid. Ảnh: Toyota.

Tất cả phiên bản Corolla Cross 2026 đều sử dụng hệ truyền động hybrid. Hệ thống bao gồm động cơ xăng 1.8L cho công suất khoảng 97 mã lực và mô-men xoắn 142 Nm, kết hợp với mô-tơ điện công suất 72 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm.

Hệ thống hybrid đi kèm hộp số tự động e-CVT, dẫn động cầu trước, mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Theo đó, mẫu SUV đô thị này chỉ tiêu thụ khoảng 4,2 lít/100km trong điều kiện đường hỗn hợp, đồng thời đạt chuẩn khí thải Euro 6.

Riêng bản cao nhất là GR Sport được tinh chỉnh thiết kế nhằm tăng sức hút với nhóm khách hàng trẻ. Đây là phiên bản mang phong cách thể thao với cản trước/sau thiết kế góc cạnh hơn, các chi tiết sơn màu Gun Metallic cùng logo GR đặc trưng.

Toyota Corolla Cross 2026 bản GR Sport sở hữu ngoại thất thể thao. Ảnh: Toyota.

Bên trong khoang lái, Corolla Cross 2026 được nâng cấp đáng kể về tiện nghi và công nghệ. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,1 inch xuất hiện trên các bản cao, tích hợp hệ thống Toyota Multimedia mới, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe cũng trang bị sạc không dây, hệ thống âm thanh tiêu chuẩn 6 loa, riêng các bản cao cấp có thể nâng cấp lên dàn âm thanh 9 loa JBL.

Không gian nội thất hướng tới sự tiện dụng với điều hòa tự động 2 vùng, cổng USB-C cho cả hai hàng ghế và hàng ghế sau rộng rãi, có thể gập theo tỷ lệ 60:40 để mở rộng khoang hành lý khi cần.

Về an toàn, Toyota Corolla Cross 2026 được trang bị đầy đủ gói tính năng Toyota Safety Sense. Ngoài ra, xe còn có các hệ thống an toàn tiêu chuẩn như ABS, EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc; các phiên bản cao được bổ sung cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Tại Việt Nam, dòng Toyota Corolla Cross được phân phối dưới dạng xe nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Không ngoại trừ khả năng những điều chỉnh trên Toyota Corolla Cross 2026 tại Thái Lan cũng sẽ xuất hiện ở mẫu xe bán tại Việt Nam trong tương lai.

Ở thời điểm hiện tại, mẫu Corolla Cross được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản gồm 1.8 V và 1.8 HEV, giá lần lượt 820 và 905 triệu đồng. Trong đó, phiên bản 1.8 HEV là một trong những mẫu xe hybrid bán tốt nhất Việt Nam.