Ô tô lao nhanh vào giao lộ Thủ Đức hất văng nhiều xe máy

Nguyễn Dũng
TPO - Chiều 11/1, một ô tô bất ngờ lao nhanh vào giao lộ đường số 6 – Võ Văn Ngân (phường Thủ Đức, TPHCM), tông trúng nhiều xe máy khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 17 giờ cùng ngày, một ô tô mang biển số TPHCM lưu thông trên đường số 6 theo hướng ra đường Võ Văn Ngân.

img-6950.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến giao lộ đường số 6 – Võ Văn Ngân, đoạn trước Nhà Thiếu nhi Thủ Đức (phường Thủ Đức), chiếc xe bất ngờ lao mạnh vào giao lộ, tông trúng ít nhất 3 xe máy đang di chuyển.

Cú va chạm khiến nhiều người đi xe máy ngã xuống đường, bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô lao lên vỉa hè, 3 xe máy nằm hư hỏng dưới lòng đường.

img-6951.jpg
Ô tô gây tai nạn.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Dũng
