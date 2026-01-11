Bộ Xây dựng gỡ 'nút thắt' hạ tầng giao thông cho Lâm Đồng

TPO - Làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị Lâm Đồng chủ động phối hợp các tỉnh liên quan, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục các dự án.

Ngày 11/1, ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng dẫn đầu đoàn của bộ làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương hiện có đầy đủ 4 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Trong đó, hệ thống đường bộ dài khoảng 11.499km, đường sắt dài gần 196km; đường hàng không có hai sân bay là Liên Khương (cấp 4D) và Phan Thiết (cấp 4E). Về đường thủy, tỉnh có các cảng biển Phan Thiết, Phú Quý và Vĩnh Tân cùng mạng lưới sông ngòi đa dạng.

Thời gian qua, Lâm Đồng đã triển khai điều chỉnh quy hoạch tỉnh và quy hoạch hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đồng thời chủ động bố trí nguồn lực cho công tác quy hoạch đô thị, nông thôn. Đối với các dự án giao thông trọng điểm, tỉnh đang thúc đẩy tiến độ các tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Xây dựng sớm hỗ trợ chủ trương phê duyệt quy hoạch tuyến đường Đông - Tây kết nối Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết. Theo ông Mười, tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong vận chuyển bô xít, khoáng sản, lưu thông nông sản và tăng cường kết nối nội tỉnh, liên vùng.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Trao đổi về đề xuất này, ông Bùi Quang Thái - Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng: Trước hết Lâm Đồng cần đưa dự án vào quy hoạch tỉnh, đồng thời tính toán kỹ về kỹ thuật, tính khả thi và nguồn vốn để có cơ sở đề xuất phù hợp. Còn Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn khẳng định Bộ sẽ nghiên cứu phương án khả thi nhất đối với tuyến Đông - Tây, đồng thời hướng dẫn Lâm Đồng hoàn thiện hồ sơ các tuyến cao tốc như Nha Trang - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành - Buôn Ma Thuột.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá sau sáp nhập, Lâm Đồng có nhiều lợi thế phát triển nhưng vẫn đối mặt không ít khó khăn về quy hoạch và hạ tầng giao thông.

Ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương theo từng lĩnh vực cụ thể; đồng thời đề nghị Lâm Đồng chủ động phối hợp các tỉnh liên quan, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục các dự án.

Riêng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đốc thúc tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước tháng 3/2026 để bảo đảm nhu cầu đi lại, thông thương cho người dân.