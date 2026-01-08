Sớm hoàn thành đàm phán hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

TPO - Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thành đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và đề xuất phương án lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến phù hợp để hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Tối 7/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã kiểm điểm, rà soát tình hình thực hiện công tác chuẩn bị để đầu tư xây dựng các dự án nhà máy điện hạt nhân với tinh thần trách nhiệm, đề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, cơ quan, nhất là Bộ Công Thương đã tích cực triển khai công việc được giao; cơ bản hoàn thành công tác xây dựng thể chế; thúc đẩy đàm phán hiệp định hợp tác với phía Nga…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, tiến độ công việc chưa được như mong muốn, có nhiều vướng mắc phải tháo gỡ ngay như công tác đàm phán hiệp định hợp tác còn chậm, phụ thuộc nhiều vào các đối tác nước ngoài.

Về công việc thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xử lý các công việc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền, gặp vướng mắc thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Bộ Công Thương chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng phương án đàm phán đối với các nội dung còn chưa thống nhất để trao đổi, đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các vấn đề vướng mắc phát sinh để bảo đảm hoàn thành trong tháng 1/2026.

Petrovietnam, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến phù hợp với tình hình mới để hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ của Chính phủ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật liên quan, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát, đề xuất bổ sung ngay nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa để triển khai dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chủ động hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai ngay dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho 2 nhà máy.