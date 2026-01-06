Thủ tướng: Tăng trưởng 2 con số là 'ngọn núi cao' cần chinh phục

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 là một “ngọn núi cao” cần chinh phục, đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội của từng cán bộ ngành Tài chính. Phương châm lãnh đạo điều hành năm 2026 của ngành được khái quát thành 24 từ: “Khát vọng hùng cường - thể chế tiên phong - điều hành hiệu quả - số hóa đi đầu - thu chi đột phá - tài chính bền vững”.

Thu ngân sách vượt gần 35% dự toán

Chiều nay (6/1), Bộ Tài chính tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm 2025 tiếp tục là năm gặp rất nhiều khó khăn, thách thức lớn vượt ngoài dự báo, đặc biệt là những biến động rất bất định, khó lường trên thị trường tài chính, thương mại toàn cầu; thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khái quát kết quả công tác của ngành tài chính trong năm 2025.

Bộ Tài chính thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy lớn chưa từng có từ Trung ương đến địa phương, theo đó đã giảm được 37% các đơn vị đầu mối. Điều này đặt ra không ít thách thức đối với toàn ngành, song ngành Tài chính đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, bao quát đầy đủ, toàn diện chức năng, nhiệm vụ mới sau sắp xếp, sáp nhập.

Kết quả, thu ngân sách đến ngày 31/12 ước đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt 34,7% dự toán và tăng 30,3% so với cùng kỳ. Lũy kế chi ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, bằng 94,1% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 95,5% dự toán, tỷ lệ giải ngân khoảng 82,7% kế hoạch Thủ tướng giao.

Với kết quả thu - chi đạt được, cân đối ngân sách trung ương và địa phương được bảo đảm. Ước tính bội chi khoảng 3,6% GDP, giảm 9.500 tỷ đồng so dự toán.

Quang cảnh hội nghị.

Bước sang năm 2026, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, ngân sách nhà nước gồm: Tăng trưởng kinh tế phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 35% GDP. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 là hơn 2,53 triệu tỷ đồng. Dự toán chi năm 2026 là 3,16 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 35,5%; chi thường xuyên chiếm khoảng 57,3% tổng chi ngân sách. Bội chi ngân sách nhà nước là hơn 600.000 tỷ đồng, tương đương 4,2% GDP.

"Vĩ mô ổn định - Nhân dân hạnh phúc - Đất nước phát triển"

Phát biểu tại hội nghị, biểu dương, đánh giá những nỗ lực, đóng góp của ngành tài chính đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát thành 32 từ: "Tham mưu chính xác - bộ máy tinh gọn - thể chế hoàn thiện - thu chi có dư - doanh nghiệp đổi mới - vĩ mô ổn định - nhân dân hạnh phúc - đất nước phát triển".

Thủ tướng nhấn mạnh, ngành tài chính đóng góp quan trọng cho ngân sách với việc hỗ trợ miễn giảm thuế kỷ lục với gần 251.000 tỷ đồng để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, ngân sách đã đảm bảo 1,08 triệu tỷ đồng cho đầu tư công, tạo nên cuộc cách mạng về hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn là "nút thắt" dai dẳng. Phát triển kinh tế tư nhân và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Áp lực điều hành vĩ mô vẫn rất lớn trước các biến động quốc tế - vừa phải mở rộng hợp lý để hỗ trợ tăng trưởng nhưng phải giữ kỷ luật để tránh bất ổn vĩ mô.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2026, ngành tài chính phải tạo đột phá để bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Trên tinh thần đó, người đứng đầu Chính phủ khái quát phương châm lãnh đạo điều hành năm 2026 của ngành với 24 từ: “Khát vọng hùng cường - thể chế tiên phong - điều hành hiệu quả - số hóa đi đầu - thu chi đột phá - tài chính bền vững”.

Ngành tài chính tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hết tháng 1 này giải ngân đạt 100%. Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể, trước ngày 15/1, Bộ Tài chính phải cấp phép cho sàn giao dịch tài sản mã hóa; sớm hình thành Cổng đầu tư một cửa quốc gia để tăng cường thu hút đầu tư…

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 là một “ngọn núi cao” phải chinh phục, đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội của từng cán bộ ngành Tài chính; do đó phải phân công "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; phải biến khát vọng thành hiện thực.