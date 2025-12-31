Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm các nhiệm vụ trong chống khai thác IUU

TPO - Tối 30/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tất cả các chủ thể liên quan phải tích cực, chủ động vào cuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để làm hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất;

Đồng thời các bộ, ngành cần quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong chống khai thác IUU để đạt được "mục tiêu kép": gỡ thẻ vàng EC và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững, có trách nhiệm, chuyển mạnh từ đánh bắt sang nuôi trồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ, trọng tâm tuần tới là xử lý dứt điểm các nhiệm vụ được giao; báo cáo trung thực, khách quan, không hình thức, không chạy theo thành tích để gửi EC; chuẩn hóa số liệu giữa các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt các vấn đề EC đã khuyến nghị.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu các ý kiến, cập nhật số liệu của các địa phương để hoàn thiện báo cáo và gửi EC trước ngày 5/1/2026. Tiếp tục thường xuyên trao đổi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với EC để kịp thời cung cấp thông tin khi phía bạn yêu cầu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan 32 lô cá cờ kiếm gian lận và các tổ chức/cá nhân có liên quan; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo.

Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát vùng biển giáp ranh với các nước; kiểm soát chặt tàu cá xuất/nhập bến; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện.

Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện về thể thức và ngôn ngữ của báo cáo gửi EC, phù hợp với chuẩn mực quốc tế; cử các cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện báo cáo đúng chuẩn, đạt chất lượng cao nhất…

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý các hiệp hội phải vào cuộc, yêu cầu, kiểm soát các doanh nghiệp cương quyết không thu mua thủy sản không rõ nguồn gốc; tham gia hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp.

Chủ tịch UBND các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk chỉ đạo xử lý dứt điểm các tàu cá vi phạm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/1/2026; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu 15/22 địa phương còn lại ban hành kế hoạch chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân trước ngày 6/1/2026; nếu nhiệm vụ này không hoàn thành trong tuần sau, đề nghị lãnh đạo, người đứng đầu tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Chính phủ, trước nhân dân.