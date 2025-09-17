Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Khánh Hòa kiến nghị thêm chính sách đặc thù dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Phùng Quang
TPO - Tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Ngày 17/9, ông Lê Quang Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa để giám sát việc triển khai Nghị quyết 189 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt trong đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

z7021195254585-dfca3155e4a02cc1b5da8648321e234a.jpg
Ông Lê Quang Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội kiểm tra thực địa vị trí xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, thực hiện Nghị quyết 189, tỉnh Ninh Thuận (cũ), nay là Khánh Hòa, được thụ hưởng trực tiếp 9 chính sách về các cơ chế, chính sách đặc biệt liên quan đến dự án điện hạt nhân. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai vẫn còn hạn chế, chưa có tác động rõ rệt đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cụ thể, tỉnh mới thực hiện được 2 chính sách gồm: Vay vốn ODA và các nguồn vốn quốc tế; áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất ở mức cao nhất theo quy định nhân 1,5 lần. Các cơ chế, chính sách còn lại đang được các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn và tỉnh triển khai các bước cần thiết.

z7021195183532-93f340a85966c164888661dc6b40ab9d.jpg
Ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị điều chỉnh 3 chính sách tại các điểm (c), (d), (i) trong Nghị quyết 189 của Quốc hội gồm: Tăng thêm 45% chi thường xuyên theo dân số; cho phép chủ đầu tư được chỉ định thầu trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; triển khai giải phóng mặt bằng song song với điều chỉnh, thi công dự án.

Tỉnh cũng đề xuất bổ sung một số chính sách mới như: Miễn thủ tục chuyển đổi rừng trong xây dựng hạ tầng giao thông; phân bổ thêm 50% vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương; hỗ trợ thêm 30 triệu đồng/hộ cho người dân di dời; bố trí kịp thời vốn ngân sách đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030; ưu đãi về giáo dục cho con em vùng dự án; hỗ trợ xây mới, nâng cấp cơ sở y tế; hỗ trợ 100% vốn đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nhà máy điện hạt nhân; đưa 2 xã Phước Dinh, Vĩnh Hải vào diện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo giai đoạn 2021-2030.

z7021195060496-d9ff8058ce98f0b67fd04081745c270b.jpg
Ông Lê Quang Huy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, ông Lê Quang Huy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Khánh Hòa trong triển khai Nghị quyết 189. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát Nghị quyết 70 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 189 của Quốc hội; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt là chủ đầu tư, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời tăng cường giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các kiến nghị, đề xuất của Khánh Hòa sẽ được tổng hợp để báo cáo Quốc hội, Chính phủ trong thời gian tới.

Phùng Quang
#Điện hạt nhân #Khánh Hòa #Quốc hội #Ninh Thuận #chính sách đặc biệt

