Kinh tế

Google News

300 cán bộ ở Hải Phòng sẽ đi làm bằng tàu hỏa

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ ngày 22/9, khoảng 300 viên chức, cán bộ, công chức và người lao động tại Hải Phòng sẽ bắt đầu đi làm bằng tàu hỏa với giá vé mỗi lượt là 55.000 đồng.

Theo Tổng Công ty Đường sắt (VNR), đôi tàu thử nghiệm mang số hiệu HP15/HP16, gồm từ 5 đến 8 toa ghế ngồi mềm (64 chỗ/toa), với thời gian hành trình khoảng 1 giờ 15 phút.

Cụ thể, với chiều đi: Tàu HP15 xuất phát từ ga Hải Dương lúc 6h, dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý lúc 6h55 và đến ga Hải Phòng lúc 7h10.

Đối với chiều về: Tàu HP16 rời ga Hải Phòng lúc 17h15, dừng tại ga Thượng Lý lúc 17h25 và kết thúc tại ga Hải Dương lúc 18h20.

535302540-725507947173099-5974212119414706754-n.jpg
Chạy thử nghiệm đôi tàu đưa đón công nhân viên chức Hải Phòng đi làm bằng tàu hỏa. Ảnh: VNR.

Giá vé mỗi lượt là 55.000 đồng. Với vé khứ hồi trong ngày, hành khách được giảm 20% cho chiều về; vé nhóm áp dụng chính sách “mua 4 tính tiền 3”. Bên cạnh đó, Hải Phòng sẽ bố trí xe buýt đưa đón cán bộ, nhân viên từ ga đến tận nơi làm việc và ngược lại.

Trong giai đoạn thử nghiệm, VNR sẽ tiến hành phân tích, đánh giá định kỳ 10 ngày/lần để điều chỉnh kế hoạch chạy tàu, chính sách giá vé, đồng thời xem xét việc tiếp tục thử nghiệm hoặc đưa vào khai thác chính thức phục vụ cán bộ và người dân.

Hiện nay, tỉnh Hải Dương và Hải Phòng đã được sáp nhập thành một tỉnh với tên gọi Hải Phòng. Việc triển khai tuyến tàu hỏa này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại khu vực Hải Dương cũ di chuyển đến Hải Phòng làm việc.

Lộc Liên
#Hải Phòng #cán bộ #viên chức và công chức đi làm #sáp nhập #tàu hỏa công vụ #VNR

