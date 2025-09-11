Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lâm Đồng chi trả hơn 2.300 tỷ hỗ trợ cán bộ, công chức nghỉ việc

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau sáp nhập, toàn tỉnh Lâm Đồng có 3.239 người nghỉ công tác, trong đó có 2.310 trường hợp đã được chi trả chế độ với tổng kinh phí hơn 2.300 tỷ đồng.

Ngày 11/9, Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách đã được triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng quy định.

Cụ thể, toàn tỉnh Lâm Đồng có 3.239 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có quyết định nghỉ công tác. Trong đó có 1.214 người thuộc khối Đảng - đoàn thể và 2.025 người thuộc khối chính quyền. Trong số này, 2.310 trường hợp đã được chi trả đầy đủ chế độ, chính sách với tổng kinh phí hơn 2.324 tỷ đồng.

Trung tâm hàhnh chính tỉnh Lâm Đồng.jpg
Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Cũng theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, riêng nhóm người hoạt động không chuyên trách cấp xã, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sở đã phối hợp với các địa phương thẩm định và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND (ngày 28/8/2025).

Theo đó, quyết định này phê duyệt danh sách 727 trường hợp được thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, 200 trường hợp thuộc tỉnh Đắk Nông (cũ) nghỉ công tác từ 1/7/2025; 527 trường hợp thuộc Lâm Đồng và Bình Thuận (cũ) nghỉ công tác từ 1/8/2025.

Thái Lâm
