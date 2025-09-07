Lý do 48 lao động nghỉ việc sau khi phà Rạch Miễu kết thúc sứ mệnh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tấn Minh
TPO - Sau thời gian vận hành để giải quyết tình trạng kẹt xe tại cầu Rạch Miễu, phà tạm Rạch Miễu nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long (Bến Tre cũ) chính thức dừng hoạt động khi cầu Rạch Miễu 2 đã khai thác.

Do bến phà tạm Rạch Miễu đã “giải thể”, 3 chiếc phà loại 100 tấn được điều sang các bến phà khác trên địa bàn để tiếp tục phục vụ người dân. Cùng với đó, 48 lao động làm việc tại bến phà tạm Rạch Miễu cũng ngừng việc từ ngày 1/9. Hầu hết nhân viên phà tạm Rạch Miễu ngừng việc chưa được chính sách, chế độ hỗ trợ nào ngoài quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

z6985312061884-89c844dfb1150f78c77f970d8d03f473.jpg
Phà Rạch Miễu kết thúc sứ mệnh lịch sử sau khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào hoạt động. Ảnh: Tấn Minh

Lý giải việc người lao động phà Rạch Miễu không có chế độ hỗ trợ khi nghỉ việc, lãnh đạo Trung tâm quản lý Phà và Bến xe Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long cho biết, số lao động trên trước khi ký hợp đồng lao động đã thống nhất khi bến phà Rạch Miễu tạm dừng cũng kết thúc hợp đồng.

Bến phà tạm Rạch Miễu được UBND tỉnh Bến Tre (cũ) quyết định đưa vào khai thác từ đầu năm 2021, trong bối cảnh cầu Rạch Miễu thường xuyên quá tải, ùn tắc giao thông kéo dài.

Phà tạm Rạch Miễu vượt sông Tiền, cách cầu Rạch Miễu khoảng 10km về hướng thượng lưu. Bến phà được đặt tại vị trí bến đò Song Thuận (xã Song Thuận, Tiền Giang cũ) nối sang xã Phú Túc (Bến Tre cũ). Tổng vốn đầu tư cho dự án vào khoảng 100 tỷ đồng.

Bến phà áp dụng mức phí các loại ô tô, xe tải tương bằng giá phí qua trạm BOT cầu Rạch Miễu. Xe ô tô và xe tải từ 20.000 - 155.000 đồng/lượt tùy loại xe và tải trọng. Sau 3 năm đi vào hoạt động, do thường xuyên phải bù lỗ nên từ tháng 2/2024, bến phà này này thu thêm phí xe máy 8.000 đồng/lượt.

z6985312391740-12bc66f26b237a6fe1e67751c125f372.jpg
Nhân viên điều hành thời điểm phà còn hoạt động. Ảnh: Tấn Minh

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Đồng Tháp và Vĩnh Long (mới), cách bến phà trên khoảng 5km. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng, dài 1,9 km, chính thức khai thác từ ngày 19/8 vừa qua.

Tấn Minh
