Cầu Rạch Miễu thông thoáng 'bất ngờ' dịp Lễ 2/9

Tấn Minh
TPO - Sau nhiều năm, lần đầu tiên, cầu Rạch Miễu (nối tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long) không xảy ra ùn ứ, kẹt xe trong ngày đầu người dân về quê nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 như những năm trước.

Theo ghi nhận, ngày 30/8, hàng ngàn chục người dân từ TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ về miền Tây để nghỉ Lễ 2/9. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ sáng sớm đến chiều cùng ngày, khu vực cầu Rạch Miễu và cầu Rạch Miễu 2 không xảy ra ùn ứ, kẹt xe.

z6961463864072-f4bfc8fd11f7708579ae880a60688235.jpg
Cầu Rạch Miễu 2 thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ.

Đến 18h cùng ngày, khu vực cầu Rạch Miễu ở cả hai hướng lên cầu thông thoáng. Xe máy đông hơn những ngày trước đó do người dân về quê nhiều, nhưng không xảy ra kẹt xe. Đặc biệt, trên làn xe ô tô, lượng xe cũng không tăng nhiều so với ngày thường.

z6961464051690-53e9faac6e465d7e43c1fa6b73142a4e.jpg
Cầu Rạch Miễu 2 chia lửa cho cầu Rạch Miễu giúp giải quyết tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông.

Tại các giao lộ trên Quốc lộ 60 (đường dẫn lên cầu Rạch Miễu) phía tỉnh Đồng Tháp, sau mỗi nhịp đèn tín hiệu, lượng xe chờ đèn đều được giải tỏa hết; không còn tình trạng ùn tắc như các dịp lễ và cuối tuần trước đây.

Trong khi đó, cầu Rạch Miễu 2 cũng thông thoáng suốt cả ngày 30/8. Lượng xe qua cầu Rạch Miễu 2, hướng từ tỉnh Đồng Tháp qua tỉnh Vĩnh Long tăng mạnh vào cuối ngày nhưng không xảy ra kẹt xe.

Tấn Minh
