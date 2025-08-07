Cầu Rạch Miễu 2 sẽ đưa vào khai thác từ ngày 19/8

TPO - Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long sẽ chính thức đưa vào sử dụng vào ngày 19/8.

Ngày 7/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ dự án vào chiều 7/8.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng cho biết, dự án hiện đang đạt tiến độ vượt kế hoạch với tổng giá trị sản lượng đạt 99,55% giá trị hợp đồng, nhanh hơn so với kế hoạch.

Dự kiến ngày 12/8, các đơn vị chức năng sẽ họp thông qua hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu dự án. Đến ngày 19/8, dự án sẽ bàn giao cho 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long và khánh thành đưa vào khai thác.

Cầu Rạch Miễu 2 nhìn từ trên cao.

Ông Cấn Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng, Giám đốc điều hành gói thầu XL02 thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam E&C cho biết, gói thầu chính của dự án đã hoàn thành 100% khối lượng công việc. Tất cả các công tác thi công đã được hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại việc dọn dẹp và chuẩn bị cho lễ khánh thành. Theo ông Hùng, từ cán bộ điều hành đến toàn bộ công nhân đều rất vui mừng khi có thể hoàn thành xuất sắc công trình trọng điểm quốc gia này.

Tại chuyến kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà gửi lời cảm ơn đến đơn vị thi công và 2 địa phương vì đã nỗ lực hoàn thành công trình sớm hơn 5 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng nhận định giao thông đóng vai trò xương sống đối với việc phát triển các nền kinh tế. Khi giao thông kết nối sẽ thúc đẩy việc vận chuyển, trao đổi hàng hóa và hợp tác kinh tế giữa các địa phương lẫn cả vùng, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

“Cầu Rạch Miễu 2 không chỉ giải quyết bài toán giao thông cho 2 địa phương mà còn giải quyết bài toán rộng hơn, đó là thúc đẩy nền kinh tế của cả vùng. Điều này thể hiện rất rõ ràng tầm quan trọng của công trình. Khi có một cây cầu hay những đoạn đường giao thông kết nối có nghĩa là nền kinh tế của chúng ta và người dân sẽ được thụ hưởng những lợi ích mà giao thông kết nối mang lại"- Phó Thủ tướng nói.

Theo ông giao thông thực sự đóng vai trò xương sống trong sự phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, về mặt thiết kế và thi công, công trình đã đạt đến tầm vóc nhất định. "Người Việt Nam chúng ta không chỉ nắm bắt được công nghệ mà còn rất giỏi trong việc cải tiến và có những bước đột phá sáng tạo. Các công trình cầu hiện tại đều được áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng cao. Tuy nhiên, việc vận hành, bảo trì và giám sát các công trình này cần được quan tâm đặc biệt và có quy định cụ thể” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 với đường tỉnh 870) thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp và điểm cuối dự án tại km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Cầu chính Rạch Miễu 2 được thiết kế là cầu dây văng, chiều dài hơn 1,971km; đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe; tổng chiều dài dự án khoảng 17,6km. Dự án có tổng mức đầu tư trên 6.810 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.