Xã hội

Google News

Cầu Rạch Miễu 2 chính thức được đưa vào sử dụng

Hòa Hội - Đức Nguyễn

TPO - Sáng 19/8, cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Đồng Tháp - Vĩnh Long (tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cũ) đã chính thức khánh thành cùng với 250 công trình, dự án khác được khánh thành, khởi công trên cả nước. Dự án hoàn thành vượt tiến độ khoảng 5 tháng so với kế hoạch, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Clip cận cảnh cầu Rạch Miễu 2 giờ khánh thành. Clip: Hòa Hội - Đức Nguyễn.
cau-rach-mieu-2-tienphong-4.jpg
Tham dự và cắt băng khánh thành cầu Rạch Miễu 2 có Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Lê Quốc - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phạm Minh Hà; cùng lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và nhân dân.
cau-rach-mieu-2-tienphong-1.jpg
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng, hoàn toàn do người Việt làm chủ công nghệ.
cau-rach-mieu-2-tienphong-2.jpg
Cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài hơn 17,6km, trong đó phần cầu chính vượt sông Tiền dài gần 2km, thiết kế dây văng, nhịp chính có chiều cao thông thuyền hơn 37m, quy mô 4 làn xe.
cau-rach-mieu-2-tienphong-3.jpg
Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa QL1 – Tỉnh lộ 870), thuộc xã Hưng Long, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối cắt QL60 gần cầu Hàm Luông thuộc phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.
cau-rach-mieu-2-tienphong-5.jpg
Dự án hoàn thành vượt tiến độ khoảng 5 tháng so với kế hoạch.
cau-rach-mieu-2-tienphong-6.jpg
Sau nhiều năm chờ đợi, cầu Rạch Miễu 2 cũng về đích trước hạn, mở ra cơ hội mới cho địa phương, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.
cau-rach-mieu-2-tienphong-7.jpg
Người dân địa phương đội nắng chờ thông cầu.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 khởi công tháng 3/2022, thiết kế dây văng, hoàn toàn cho người Việt làm chủ (từ khảo sát, thiết kế tới thi công, giám sát, nguồn vốn). Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài hơn 17,6km, trong đó phần cầu chính vượt sông Tiền dài gần 2km, thiết kế dây văng, nhịp chính có chiều cao thông thuyền hơn 37m, quy mô 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa QL1 – Tỉnh lộ 870), thuộc xã Hưng Long, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối cắt QL60 gần cầu Hàm Luông thuộc phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

Cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng tắc nghẽn cầu Rạch Miễu xảy ra thường xuyên nhiều năm qua (đặc biệt dịp lễ, Tết, cuối tuần), tăng kết nối và phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngay sau lễ khánh thành, người dân đã có thể qua lại cầu Rạch Miễu 2. Theo đó, với phương tiện từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long (từ tỉnh Tiền Giang đi Bến Tre cũ): Tại nút giao Đồng Tâm - QL1, xe đi về điểm giao đường Lộ Ngang (cấm xe thô sơ lên cầu) để vào cầu Rạch Miễu 2. Với phương tiện từ hướng Vĩnh Long đi Đồng Tháp (từ tỉnh Bến Tre đi Tiền Giang cũ): Tại nút giao QL60 phương tiện đi cầu Mỹ Tho để lên cầu Rạch Miễu 2 và ra QL1.

Hòa Hội - Đức Nguyễn
