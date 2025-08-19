Cầu Rạch Miễu 2 chính thức được đưa vào sử dụng

Dự án cầu Rạch Miễu 2 khởi công tháng 3/2022, thiết kế dây văng, hoàn toàn cho người Việt làm chủ (từ khảo sát, thiết kế tới thi công, giám sát, nguồn vốn). Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài hơn 17,6km, trong đó phần cầu chính vượt sông Tiền dài gần 2km, thiết kế dây văng, nhịp chính có chiều cao thông thuyền hơn 37m, quy mô 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa QL1 – Tỉnh lộ 870), thuộc xã Hưng Long, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối cắt QL60 gần cầu Hàm Luông thuộc phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

Cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng tắc nghẽn cầu Rạch Miễu xảy ra thường xuyên nhiều năm qua (đặc biệt dịp lễ, Tết, cuối tuần), tăng kết nối và phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngay sau lễ khánh thành, người dân đã có thể qua lại cầu Rạch Miễu 2. Theo đó, với phương tiện từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long (từ tỉnh Tiền Giang đi Bến Tre cũ): Tại nút giao Đồng Tâm - QL1, xe đi về điểm giao đường Lộ Ngang (cấm xe thô sơ lên cầu) để vào cầu Rạch Miễu 2. Với phương tiện từ hướng Vĩnh Long đi Đồng Tháp (từ tỉnh Bến Tre đi Tiền Giang cũ): Tại nút giao QL60 phương tiện đi cầu Mỹ Tho để lên cầu Rạch Miễu 2 và ra QL1.