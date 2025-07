Bộ trưởng Xây dựng kiểm tra tiến độ cầu Rạch Miễu 2

Cầu Rạch Miễu 2 được rút ngắn 6 tháng so với kế hoạch tiến độ và giảm chi phí đầu tư do làm chủ công nghệ.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ cầu Rạch Miễu .

Sáng 12/7, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã đến kiểm tra tại công trường dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 (nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long).

Báo cáo với đoàn công tác, Đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án) cho biết, đến nay, tiến độ tổng thể dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 đã đạt trên 97% và đang trong giai đoạn tăng tốc để về đích.

Hiện, phần đường cầu Rạch Miễu 2 đã cơ bản hoàn thành phần tuyến và đường dẫn lên cầu. Dự án đang hoàn thiện lắp dải phân cách, sơn kẻ đường, lắp đèn chiếu sáng… Hạng mục thi công bê-tông nhựa cho các phân đoạn ngắn cuối cùng còn lại phía bờ tỉnh Đồng Tháp sẽ hoàn thành trước 20/7/2025. Phần cầu trên toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành: cầu Xoài Hột, cầu Mỹ Tho, cầu Tam Sơn, cầu Ba Lai và cầu Sông Mã.

Phần cầu chính - cầu Rạch Miễu 2 đã hợp long cầu chính cầu dây văng vào ngày 19/4/2025. Đến nay, dự án đã hoàn thành thi công gờ lan can, lắp đặt lan can, dải phân cách và khe co giãn cầu chính… và đang triển khai công tác thảm bê-tông nhựa mặt cầu chính.

Phần cầu dẫn đã hoàn thành công tác thảm bê-tông nhựa phía bờ Nam (bờ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) và sẽ tiếp tục công tác thảm bê-tông nhựa phía Bắc (bờ Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp), dự kiến hoàn thành trước ngày 15/7/2025.

Sau đó, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ của cầu, các thí nghiệm đo dao động dây văng, giảm chấn; triển khai công tác kiểm định thử tải cầu… và sẽ hoàn thành toàn bộ cầu Rạch Miễu 2 trong đầu tháng 8/2025.

Trên công trường, các đơn vị thi công đã huy động gần 600 công nhân, cán bộ kỹ thuật tiếp tục duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, với 30 mũi thi công cùng 150 đầu thiết bị thi công. Tất cả đang quyết tâm thi công hoàn thành dự án trong cuối tháng 8/2025.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị thi công dự án và cho rằng: “Dự án cầu Rạch Miễu 2 do các kỹ sư Việt Nam thiết kế và thi công. Công trình bảo đảm về mặt kỹ thuật, chất lượng và giá thành. Hiện, ngành xây dựng Việt Nam đã làm chủ công nghệ nên dự án đã giảm khoảng 50% chi phí so với thuê nước ngoài thi công. Công trình sau khi hoàn thành sẽ là tuyến huyết mạch phía đông của các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án cầu Rạch Miễu 2 sẽ giảm áp lực lưu lượng xe cho cầu Rạch Miễu hiện hữu và là điều kiện để người dân đi lại được thuận lợi, giảm chi phí trong mua bán hàng hóa”.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu, trong thời gian tới, chủ đầu tư và các đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực để thi công những hạng mục cuối cùng, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và đưa công trình đi vào hoạt động trong đầu tháng 9/2025.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa quốc lộ 1 với đường tỉnh 870) thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, điểm cuối dự án tại khoảng Km16+660 quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.

Cầu chính Rạch Miễu 2 là cầu dây văng, có chiều dài cầu 1.971,2m, đường cấp III đồng bằng 4 làn xe, tổng chiều dài dự án khoảng 17,6km.