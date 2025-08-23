Thông tin mới về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

TPO - Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan đàm phán các quy trình, thủ tục và tiến hành, ký kết điều ước quốc tế về hợp tác đầu tư xây dựng 2 dự án điện hạt nhân; phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2025 đối với Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và tháng 12/2025 đối với Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Nội dung trên được nhấn mạnh tại Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 189/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ban hành kế hoạch tổng thể trong năm 2026

Nghị quyết đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Cụ thể, kế hoạch triển khai yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đã trình ban hành văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý chủ trương đàm phán các điều ước quốc tế với đối tác làm cơ sở triển khai đàm phán các Hiệp định về thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào tháng 5/2025; phấn đấu hoàn thành vào tháng 9/2025 đối với Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, EVN, PVN tổ chức đàm phán hoàn tất các quy trình, thủ tục và tiến hành, ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về hợp tác đầu tư xây dựng 2 dự án; phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2025 đối với Dự án Ninh Thuận 1 và tháng 12/2025 đối với Dự án Ninh Thuận 2.

Ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chủ trì tổ chức đàm phán hoàn tất các quy trình, thủ tục và tiến hành ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về cung cấp tín dụng cho 2 dự án; mục tiêu hoàn thành trong tháng 9/2025 đối với Dự án Ninh Thuận 1 và trong tháng 3/2026 đối với Dự án Ninh Thuận 2.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để hoàn thành báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng của Đoàn đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp (INIR) của IAEA trong năm 2025. Đồng thời chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát, sửa đổi các Nghị định, Thông tư liên quan đến Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân và phải hoàn thành ngay trong năm 2025.

Thành lập tổ công tác liên ngành

Về tổ chức thực hiện, EVN và PVN sẽ trình hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt; phấn đấu hoàn thành trong kỳ họp Quốc hội tháng 10-11/2025 đối với Dự án Ninh Thuận 1 và chậm nhất vào tháng 5/2026 đối với Dự án Ninh Thuận 2.

Sau đó, Hội đồng thẩm định nhà nước (Bộ Tài chính chủ trì) sẽ thẩm định trình Thủ tướng phê duyệt dự án đầu tư, hồ sơ phê duyệt địa điểm vào năm 2026. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan thẩm định phê duyệt các hồ sơ tài liệu; thực hiện thi công xây dựng và đưa dự án vào vận hành theo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

Kế hoạch cũng giao UBND tỉnh Khánh Hòa nỗ lực, nhanh chóng triển khai việc di dân, tái định cư giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân, sau đó sẽ triển khai thực hiện ngay.

Trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng dự án, EVN, PVN và các cơ quan liên quan có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn và nguồn lực bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn phóng xạ, môi trường.

Theo Kế hoạch, tổ công tác liên ngành gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước...) sẽ được thành lập vào năm 2026.

Tổ công tác này có nhiệm vụ giám sát thực hiện bảo đảm các công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án.