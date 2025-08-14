Khánh Hòa đề xuất hơn 9.000 tỷ đồng di dân vùng dự án điện hạt nhân

TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất Bộ Tài chính bố trí khoảng 9.156 tỷ đồng để thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà máy điện hạt nhân, giải quyết chi trả dứt điểm cho các hộ dân, tổ chức bị thu hồi đất trong năm nay.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc xem xét bố trí nhu cầu vốn ngân sách Trung ương thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà máy điện hạt nhân. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà máy điện hạt nhân ước khoảng 12.392 tỷ đồng. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ cho dự án hơn 3.230 tỷ đồng.

Khu vực quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Căn cứ vào khối lượng các công việc đã thực hiện và tiếp tục thực hiện trong năm nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất Bộ Tài chính quan tâm tham mưu bố trí vốn ngân sách trung ương còn lại tạm tính hơn 9.150 tỷ đồng để thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà máy điện hạt nhân, giải quyết chi trả dứt điểm cho các hộ dân, tổ chức bị thu hồi đất trong năm theo chỉ đạo của Thủ tướng, phù hợp với giá đất hiện tại. Trong quá trình thực hiện có phát sinh, tăng kinh phí, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục báo cáo đề xuất Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng.

Theo Quyết định số 794 ngày 8/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tổng diện tích đất thu hồi của 2 dự án nhà máy điện hạt nhân gần 1.280 ha với 1.288 hộ.

Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án điện hạt nhân.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, ngày 26/6/2025, HĐND tỉnh Ninh Thuận (cũ) đã ban hành Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án điện hạt nhân. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Hỗ trợ đối với tài sản gắn liền với đất hình thành trước khi có thông báo thu hồi đất: Trường hợp chủ sở hữu tài sản đủ điều kiện được bồi thường về đất nhưng không đủ điều kiện bồi thường tài sản theo quy định thì hỗ trợ bằng 80% đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất do UBND tỉnh quy định. Trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất thì hỗ trợ bằng 50% đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất do UBND tỉnh quy định. Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất ở hoặc được bố trí đất ở tại khu tái định cư được hỗ trợ tiền điện và nước sinh hoạt trong thời gian 6 tháng.

Cuối tháng 11/2024, Quốc hội ra nghị quyết tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sau 8 năm tạm dừng. Theo kế hoạch của Chính phủ hồi cuối 2009, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm hai nhà máy Ninh Thuận 1 và 2, tổng công suất 4.000 MW (2x2.000 MW).

Tại chỉ thị 01 ngày 3/1/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Công thương chỉ đạo triển khai, hoàn thành công tác đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm.

Tại cuộc họp vào tháng 2/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia sẽ làm chủ đầu tư nhà máy Ninh Thuận 2.