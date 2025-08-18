Khánh Hòa kiến nghị gì với Quốc hội, Chính phủ về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận?

TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ về một số nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Chiều 18/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các dự án trọng điểm quốc gia và tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo cũng như kiến nghị với đoàn công tác về tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh đến nay, trong đó có dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Khu vực quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện hạt nhân, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập để địa phương chủ động thực hiện Dự án di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân mà không phải chờ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh dự án theo đề xuất mới của EVN và PVN.

Để thuận tiện trong công tác triển khai đầu tư xây dựng các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các dự án thành phần cùng một số cơ chế, chính sách đặc biệt áp dụng cho tỉnh Ninh Thuận (trước đây) thực hiện dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép các cơ chế, chính sách đặc biệt trong Nghị quyết số 189/2025/QH15 vẫn có hiệu lực thi hành sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thành tỉnh Khánh Hòa mới.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Tài chính quan tâm tham mưu bố trí vốn ngân sách trung ương số kinh phí còn lại tạm tính khoảng 9.156 tỷ đồng/12.392 tỷ đồng (Thủ tướng đã phân bổ cho dự án 3.236 tỷ đồng) phân bổ trong năm 2025 để thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà máy điện hạt nhân, giải quyết chi trả dứt điểm cho các hộ dân, tổ chức bị thu hồi đất trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng, phù hợp với giá đất hiện tại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài ra, Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát cơ sở pháp lý, cấp thẩm quyền quyết định việc bãi bỏ Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các quy định của pháp luật, các hướng dẫn an toàn mới nhất của IAEA và các quy định, thông lệ quốc tế, thống nhất quy định về khoảng cách an toàn khu dân cư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận những kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa và cho biết sẽ tổng hợp để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề nêu trên.