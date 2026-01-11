Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xác minh Clip hai thanh niên giằng co với CSGT

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan chức năng đang xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai thanh niên có hành vi giằng co với lực lượng CSGT khi bị yêu cầu dừng xe tại giao lộ Bàu Cát – Trần Mai Ninh (phường Bảy Hiền, TP.HCM).

Ngày 11/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên có hành vi giằng co với lực lượng CSGT khi bị yêu cầu dừng xe tại giao lộ Bàu Cát – Trần Mai Ninh (phường Bảy Hiền, TP.HCM).

Clip người vi phạm giao thông giằng co với CSGT.

Theo nội dung clip, dù được CSGT ra hiệu lệnh dừng lại, hai thanh niên vẫn cố tình bỏ đi. Một người đã ôm, giữ CSGT để người còn lại lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, một CSGT khác điều khiển mô tô chuyên dụng truy đuổi, ngăn chặn thanh niên điều khiển xe máy.

csgt3.png
CSGT rút súng nhưng các đối tượng vẫn chống đối.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực xảy ra vụ việc thuộc địa bàn phụ trách của Đội CSGT Bàn Cờ (Phòng CSGT Công an TP.HCM).

Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#TPHCM #giằng co #giao lộ #bảo vệ trật tự #CSGT #CSGT TPHCM #PC08 #vi phạm giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục