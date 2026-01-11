Xác minh Clip hai thanh niên giằng co với CSGT

TPO - Cơ quan chức năng đang xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai thanh niên có hành vi giằng co với lực lượng CSGT khi bị yêu cầu dừng xe tại giao lộ Bàu Cát – Trần Mai Ninh (phường Bảy Hiền, TP.HCM).

Clip người vi phạm giao thông giằng co với CSGT.

Theo nội dung clip, dù được CSGT ra hiệu lệnh dừng lại, hai thanh niên vẫn cố tình bỏ đi. Một người đã ôm, giữ CSGT để người còn lại lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, một CSGT khác điều khiển mô tô chuyên dụng truy đuổi, ngăn chặn thanh niên điều khiển xe máy.

CSGT rút súng nhưng các đối tượng vẫn chống đối.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực xảy ra vụ việc thuộc địa bàn phụ trách của Đội CSGT Bàn Cờ (Phòng CSGT Công an TP.HCM).

Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định.