Xã hội

Google News

Trụ điện phát nổ, lửa thiêu rụi dãy cửa hàng đồ Tết ở TP.HCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau tiếng nổ lớn từ trụ điện trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM), ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh vào các ki-ốt kinh doanh ven đường, khiến nhiều cửa hàng vừa nhập hàng Tết bị thiêu rụi, tiểu thương thiệt hại nặng.

Ngày 10/1, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Quách Điêu khi trụ điện bất ngờ phát nổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi lan nhanh vào dãy ki-ốt kinh doanh ven đường, thiêu rụi nhiều cửa hàng vừa nhập hàng bán Tết vào tối qua 9/1.

Clip hiện trường vụ cháy.

Theo nhân chứng, khoảng 21 giờ ngày 9/1, lửa bất ngờ phát ra từ trụ điện trước các hộ kinh doanh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Người dân xung quanh đã huy động bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thể tiếp cận do sức nóng lớn và lo ngại nguy cơ điện giật.

Bà N., chủ một tiệm quần áo – hộ kinh doanh bị thiệt hại nặng nhất – bàng hoàng kể: “Lửa từ trên cột điện đổ xuống như mưa. Mọi người cố kéo đồ ra nhưng không kịp. Tôi định quay lại lấy tiền, vàng nhưng lửa bùng quá dữ, không có lối thoát phía sau nên đành bỏ chạy”.

613545086-1326677959476202-5198959758117432114-n.jpg
Hình ảnh ngọn lửa bùng phát tại các ki-ốt.

Theo bà N., toàn bộ giấy tờ, tiền mặt cùng số vàng trang sức đều bị cháy rụi. Ngoài tiệm quần áo, một cửa hàng đồ gỗ phía sau cùng các tiệm tạp hóa, quán ăn lân cận cũng bị ảnh hưởng nặng do lửa tạt và nước chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra đúng thời điểm các tiểu thương vừa nhập lượng lớn hàng hóa phục vụ thị trường Tết. Riêng gia đình bà N. ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng. “May là cháy lúc còn bán, nếu xảy ra nửa đêm thì hậu quả khó lường”, bà nói.

z7416232397595-b1807bd547ced1b75ead7fc1860ba7be.jpg
z7416232397599-116e377638984f3c6bb994b0b8295371.jpg
Hình ảnh nhiều ki-ốt bị thiêu rụi hoàn toàn, mái tôn sập đổ, hàng hóa bên trong chỉ còn lại tro tàn.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc cho biết, bước đầu xác định có 3 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Nguyên nhân sơ bộ được ghi nhận là do chập điện từ trụ điện ngoài đường. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân và đang phối hợp lực lượng chức năng thống kê thiệt hại, xem xét phương án hỗ trợ.

Đến trưa 10/1, khu vực xảy ra cháy vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân chính thức của vụ việc. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều ki-ốt bị thiêu rụi hoàn toàn, mái tôn sập đổ, hàng hóa bên trong chỉ còn lại tro tàn.

Nguyễn Dũng
