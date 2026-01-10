Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

CLIP: Xe khách bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc qua Hà Tĩnh

Hoài Nam
TPO - Khi đang di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc.

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa huy động phương tiện, lực lượng tham gia hỗ trợ chữa cháy cho xe khách khi đang di chuyển trên cao tốc.

Theo đó, vào khoảng 3h20 phút, ngày 10/1, xe khách Ngân Hà mang BKS 25B - 00289 do lái xe N.V.T (SN 1986, trú xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Đà Nẵng ra Bắc.

Khi di chuyển trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua xã Cẩm Lạc, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

0d6346dfe752680c3143.jpg
Xe khách bốc cháy trên cao tốc.

Phát hiện sự việc, tài xế vội cho xe tấp vào lề; những người trên xe đều thoát kịp xuống đường. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, song chiếc xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

2363842131369159888-9815.jpg
Chiếc xe trong biển lửa.
447d19c0b84d37136e5c.jpg
Lực lượng chức năng có mặt, dập tắt đám cháy sau 30 phút.
33c38a7f2bf2a4acfde3-5317.jpg
Hoài Nam
