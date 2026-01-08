Hà Nội: 3 người thương vong trong vụ cháy nhà 7 tầng ở phố Lê Lợi, Hà Đông

TPO - Vụ cháy nhà 7 tầng ở phố Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vào sáng ngày 8/1, khiến 3 người thương vong.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ.

Vào khoảng 8h cùng ngày, tại số nhà 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, TP Hà Nội xảy ra vụ cháy. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng huy động nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Đám cháy được cho là bùng phát tại khu vực tầng 1 ngôi nhà, là nơi kinh doanh đồ điện. Sau đó lửa, khói nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan lên các tầng cao bên trên.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục dập tàn, làm mát bên trong.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, 1 người đàn ông đã ra ngoài ban công phía trước ngôi nhà và nhảy xuống dưới mái nhà kế bên. Nạn nhân được xác định là ông L.T.T (SN 1960, chủ nhà) bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng tìm thấy 2 nạn nhân tử vong là bà V.T.S (SN 1973) và L.M.T (SN 1999).

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.