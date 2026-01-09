Va chạm với đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ, cabin xe tải bị vò nát

TPO - Tài xế lái ô tô tải băng qua đường sắt, thuộc địa phận xã Lai Khê (TP. Hải Phòng) thiếu chú ý quan sát dẫn đến va chạm với đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ. Va chạm khiến 2 người bị thương, cabin xe tải bị vò nát.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h45 ngày 9/1, tại nút giao thông giữa đường dân sinh với tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, thuộc địa phận thôn Minh Tân, xã Lai Khê (TP. Hải Phòng).

Thời điểm trên, tàu hỏa chở khách mang số hiệu HP1 (hay còn gọi là đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ), đầu máy số hiệu 657 do tài xế Hoàng Văn Đích (sinh năm 1983) điều khiển trên đường ray hướng Hà Nội đi Hải Phòng.

Khi tàu hỏa di chuyển đến km67 thì va chạm với ô tô tải mang BKS 15C-397.06 do Vũ Ngọc Biển (sinh năm 1989) điều khiển di chuyển cắt ngang qua đường sắt hướng ra đường quốc lộ 5.

Va chạm với tàu hỏa khiến phần đầu xe tải bị vò nát, hư hỏng nghiêm trọng. Hàng rào lan can đường ray tàu và nhiều cột xác định mốc giới, phản quang bị hư hỏng, biến dạng. Tai nạn khiến tài xế ô tô tải và người ngồi cùng trong cabin bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sự cố khiến tuyến đường quốc lộ 5 (cũ), đoạn qua khu vực xã Lai Khê ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT Hải Phòng, đã huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông.

Theo Phòng CSGT Hải Phòng, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ô tô tải đã điều khiển phương tiện không chú ý quan sát khi qua nút giao đường dân sinh với đường sắt.

Quá trình kiểm tra hiện trường, xử lý vụ việc, cảnh sát ghi nhận có bất cập của hạ tầng giao thông. Khu vực này, đường dân sinh tự mở, có biển cảnh báo nhưng không có gác chắn hoặc người cảnh giới.

Cảnh sát đã lập biên bản hiện trường vụ việc và dự kiến đề nghị chính quyền cơ sở đóng đường ngang dân sinh giao với đường sắt.