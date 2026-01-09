Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Va chạm với đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ, cabin xe tải bị vò nát

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tài xế lái ô tô tải băng qua đường sắt, thuộc địa phận xã Lai Khê (TP. Hải Phòng) thiếu chú ý quan sát dẫn đến va chạm với đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ. Va chạm khiến 2 người bị thương, cabin xe tải bị vò nát.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h45 ngày 9/1, tại nút giao thông giữa đường dân sinh với tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, thuộc địa phận thôn Minh Tân, xã Lai Khê (TP. Hải Phòng).

Thời điểm trên, tàu hỏa chở khách mang số hiệu HP1 (hay còn gọi là đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ), đầu máy số hiệu 657 do tài xế Hoàng Văn Đích (sinh năm 1983) điều khiển trên đường ray hướng Hà Nội đi Hải Phòng.

Khi tàu hỏa di chuyển đến km67 thì va chạm với ô tô tải mang BKS 15C-397.06 do Vũ Ngọc Biển (sinh năm 1989) điều khiển di chuyển cắt ngang qua đường sắt hướng ra đường quốc lộ 5.

Va chạm với tàu hỏa khiến phần đầu xe tải bị vò nát, hư hỏng nghiêm trọng. Hàng rào lan can đường ray tàu và nhiều cột xác định mốc giới, phản quang bị hư hỏng, biến dạng. Tai nạn khiến tài xế ô tô tải và người ngồi cùng trong cabin bị thương.

tng2.jpg
tngt.jpg
tngt3.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Sự cố khiến tuyến đường quốc lộ 5 (cũ), đoạn qua khu vực xã Lai Khê ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT Hải Phòng, đã huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông.

Theo Phòng CSGT Hải Phòng, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ô tô tải đã điều khiển phương tiện không chú ý quan sát khi qua nút giao đường dân sinh với đường sắt.

Quá trình kiểm tra hiện trường, xử lý vụ việc, cảnh sát ghi nhận có bất cập của hạ tầng giao thông. Khu vực này, đường dân sinh tự mở, có biển cảnh báo nhưng không có gác chắn hoặc người cảnh giới.

Cảnh sát đã lập biên bản hiện trường vụ việc và dự kiến đề nghị chính quyền cơ sở đóng đường ngang dân sinh giao với đường sắt.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #tai nạn giao thông #tai nạn đường sắt #đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục