Hàng không - Du lịch

Tàu hỏa qua miền Trung gián đoạn, hành khách lưu ý gì?

Lộc Liên
TPO - Bão Kalmaegi (bão số 13) khiến nhiều đoạn đường sắt qua miền Trung bị hư hỏng nặng, gián đoạn chạy tàu trên tuyến Bắc - Nam. Người dân có kế hoạch di chuyển bằng tàu trong những ngày tới cần lưu ý một số thay đổi quan trọng về lịch trình và chính sách vé.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), do ảnh hưởng của bão Kalmaegi gây mưa to, gió lớn trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa, nhiều đoạn tuyến đường sắt Bắc - Nam bị hư hỏng, gián đoạn chạy tàu.

Hiện, các đôi tàu SE1/SE2, SE5/SE6 vẫn chạy bình thường. Tuy nhiên, ngành đường sắt phải tạm ngừng khai thác các đôi tàu SE7/SE8 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn ngày 8 - 9/11; SE21/SE22 xuất phát Đà Nẵng, Sài Gòn ngày 8 - 9/11.

ga-dieu-tri.png
Nhiều đôi tàu qua miền Trung hiện đang phải tạm ngừng do mưa to, gió lớn. Ảnh: VNR.

Đáng chú ý, tàu SE3 xuất phát từ Hà Nội hôm nay (7/11) chỉ chạy đến ga Đà Nẵng, tạm dừng khai thác đoạn Đà Nẵng - Sài Gòn. Tàu SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn cũng bãi bỏ hành trình từ Sài Gòn - Đà Nẵng, chỉ vận hành chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội trong ngày 8/11.

Trước tình hình nhiều đoạn đường sắt bị sạt lở, trôi nền đá và ngập sâu, VNR đã tổ chức chuyển tải hành khách giữa ga Tuy Hòa và ga Diêu Trì trong hôm nay, dự kiến phục vụ khoảng 1.500 người.

Trong thời gian chờ chuyển tải, ngành đường sắt phục vụ miễn phí bữa ăn nhẹ và nước uống cho hành khách.

Đặc biệt, hành khách có vé đi qua khu vực ảnh hưởng của bão được hỗ trợ trả vé không mất phí. Cụ thể, hành khách có vé tàu số chẵn đi qua ga Tuy Hòa và tàu số lẻ đi qua ga Diêu Trì trong ngày 7- 8/11 có thể đến nhà ga làm thủ tục trả vé miễn phí, trước giờ tàu chạy ghi trên vé.

Theo thống kê sơ bộ, bão Kalmaegi đã gây thiệt hại nặng nề cho kết cấu hạ tầng đường sắt trên tuyến Bắc - Nam. Nghiêm trọng nhất là đoạn km 1136+850 khu gian Phước Lãnh - Vân Canh, bị sạt lở sâu trung bình khoảng 9m. Ngoài ra, nhiều vị trí bị trôi nền đá, cây đổ chắn đường, gãy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia, khiến hệ thống liên lạc điều độ và tín hiệu tê liệt do ngập nước.

duong-sat-qua-mien-trung-gan-te-liet-vi-sat-lo-khach-di-tau-can-luu-y-gi-1.jpg
Đoạn đường sắt km 1136+850 khu gian Phước Lãnh - Vân Canh (tỉnh Gia Lai), bị sạt lở sâu trung bình khoảng 9m

Hiện, các đơn vị đường sắt đang huy động tối đa lực lượng và phương tiện khắc phục, song do nước vẫn chảy xiết và nền đường bị xói sâu, thời điểm thông tuyến chưa thể xác định. Việc khôi phục phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và khả năng thu nước trong khu vực.

VNR cho biết, kế hoạch chạy tàu sẽ liên tục được cập nhật theo tiến độ khắc phục và tình hình thời tiết. Ngành đường sắt hi vọng được hành khách thông cảm, phối hợp cùng nhân viên để việc di chuyển được an toàn và thuận lợi nhất.

Tối 6/11, ngành đường sắt đã thông báo ngừng chạy các đôi tàu SE5/SE6 và SE21/SE22 xuất phát từ Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng. Hành khách có vé các chuyến tàu bị ngừng có thể trả vé không mất phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé tại các nhà ga.

Lộc Liên
