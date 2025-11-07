Cầu đường bị xói lở, dừng chạy nhiều chuyến tàu Bắc - Nam hôm nay

TPO - Ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) khiến nhiều tuyến đường khu vực Tây Nguyên bị chia cắt, đặc biệt cầu Đăk Pờ Tó, đường Trường Sơn Đông, tỉnh Gia Lai bị xói lở mố cầu, không thể lưu thông; ngành đường sắt phải tạm ngừng một số chuyến tàu để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), hiện một số đoạn đường sắt từ Quảng Ngãi đến Diêu Trì bị hư hỏng, ách tắc tạm thời. Ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu đi qua khu vực, từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) trong hôm nay (7/11).

Để đảm bảo an toàn, một số chuyến tàu tạm ngừng chạy gồm: SE21/SE22 xuất phát ga Đà Nẵng/Sài Gòn hôm nay; SE5/SE6 xuất phát ga Hà Nội/Sài Gòn hôm nay.

Một số đoạn đường sắt từ Quảng Ngãi đến Diêu Trì đang bị hư hỏng, ách tắc tạm thời. Ảnh: VNR.

Ngoài ra, hành khách đi các tàu bị ngừng chạy được hoàn vé miễn phí tại nhà ga, trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé. Các chuyến tàu có thể trả vé bao gồm: SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 5/11; SE22, SE8, SE6 xuất phát ga Sài Gòn ngày 6/11; SE21 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 6/11.

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có mưa to, gió lớn; hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa trên diện rộng. Trên Quốc lộ 1 và đường Trường Sơn Đông - đặc biệt đoạn qua Gia Lai, Đắk Lắk, nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ, mái tôn và vật thể bay ra đường gây cản trở giao thông.

Hiện tại, một số đoạn đường vẫn đang bị chia cắt hoàn toàn do ngập nước: Cầu Đăk Pờ Tó (đường Trường Sơn Đông) mố M1 bị xói toàn bộ đường đầu cầu, hiện không thể lưu thông.

Nhiều đoạn đường qua Gia Lai đang bị ngập sâu. Ảnh minh họa: Lê Hiếu.

Đoạn Km390+500 - Km391+400 (Trường Sơn Đông, Gia Lai) nước ngập mặt đường 1,2 - 1,8m và tắc đường hoàn toàn; Đoạn Km402 - Km402+700 ngập sâu trung bình 1,2 - 1,4m gây tắc đường; Đoạn Km404+100 - Km404+350 ngập 1,2 - 1,4m làm tắc đường hoàn toàn.

Tất cả các vị trí ngập đã được rào chắn, cắm biển cấm đường và thông báo cho chính quyền địa phương. Ngoài ra, nhiều nơi bị mất điện, biển báo giao thông gãy đổ.

Khu Quản lý đường bộ III đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai và các địa phương để phân luồng giao thông, triển khai khắc phục tại chỗ, trong đó lãnh đạo Khu đã có mặt tại hiện trường cầu Đăk Pờ Tó để chỉ đạo xử lý.