Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tăng cường hiện diện ở phía Bắc, Chubb Life Việt Nam khai trương văn phòng Infinity tại Hải Phòng

P.V

Tiếp nối hành trình phát triển lấy khách hàng làm trọng tâm, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) khai trương Văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity tại thành phố Hải Phòng. Tọa lạc tại Tầng 7, Tòa nhà Vĩnh Lộc, số 188 Trường Chinh, phường Lê Thanh Nghị, văn phòng đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới mô hình Infinity tại khu vực phía Bắc.

image001-3486.jpg

Là trung tâm công nghiệp phát triển năng động, Hải Phòng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong suốt 10 năm liên tiếp, được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ và các dự án hạ tầng quy mô lớn. Với mật độ dân cư đông, môi trường đô thị hóa nhanh và nhận thức ngày càng rõ về tầm quan trọng của việc chủ động bảo vệ tài chính, nhu cầu tiếp cận các giải pháp bảo hiểm chuyên nghiệp tại địa phương tiếp tục gia tăng.

Văn phòng Infinity mới giúp người dân Hải Phòng dễ dàng tiếp cận dịch vụ tư vấn chuẩn mực, đồng thời tạo điều kiện để Chubb Life Việt Nam mở rộng khả năng phục vụ, mang đến trải nghiệm chăm sóc tận tâm và các giải pháp bảo hiểm phù hợp cho cộng đồng địa phương. Mô hình Infinity hướng đến phát triển bền vững cùng mục tiêu mang lại giá trị thật cho khách hàng.

Tính đến nay, Chubb Life Việt Nam đã đưa vào hoạt động 75 văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity trên toàn quốc.

image003-6096.jpg

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, khẳng định: “Việt Nam đang chứng kiến tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội nâng cao năng lực tài chính cho người dân. Việc mở rộng mô hình Đối tác Kinh doanh Infinity khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của Chubb Life Việt Nam, nhằm mang các giải pháp bảo hiểm toàn diện đến gần hơn với các gia đình Việt.

Thông qua mô hình Đối tác Kinh doanh Infinity, chúng tôi không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn đồng hành cùng đội ngũ tư vấn trong xây dựng mối quan hệ bền chặt và đáng tin cậy với khách hàng”.

Nhân dịp khai trương, Chubb Life Việt Nam đã trao tặng học bổng trị giá 30 triệu đồng trong khuôn khổ chương trình “Chubb Life – Vì Tương Lai Em”, nhằm tiếp thêm động lực học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hoạt động này thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội mà Chubb Life Việt Nam đã bền bỉ theo đuổi trong suốt 20 năm đồng hành với cộng đồng.

P.V
#Chubb Life #Hải Phòng #Văn phòng Infinity #bảo hiểm #phát triển kinh tế #cộng đồng

Cùng chuyên mục