Nâng tầm hạt thức ăn, đồng hành cùng vị thế cá tra Việt

Trong chuỗi giá trị cá tra, thức ăn nắm giữ vai trò còn lớn hơn cả dinh dưỡng. Đó là đòn bẩy kinh tế, là tấm khiên miễn dịch và là lời cam kết về chất lượng khi vươn ra thế giới.

Sao Mai Super Feed hiện diện đến từng ao nuôi

Bất kỳ người nông dân nào gắn bó với con cá tra đều nắm rõ sự thật: gần 70% chi phí cả vụ nuôi nằm trọn trong bao thức ăn. Đây vừa là nỗi trăn trở lớn nhất, vừa là chìa khóa quan trọng để mở rộng cánh cửa thành công. Thấu hiểu sâu sắc điều này, triết lý kinh doanh của Sao Mai Super Feed luôn đặt người nông dân làm trọng tâm, lấy hạt thức ăn làm đòn bẩy để giải quyết những bài toán phức tạp.

Biến chi phí thành hiệu quả

Đối với Sao Mai Super Feed, mỗi hạt thức ăn xuất xưởng không chỉ là sản phẩm, mà là lời cam kết về hiệu quả kinh tế. Thay vì chạy đua về giá, thương hiệu tập trung vào cuộc đua về giá trị. Đội ngũ chuyên gia tại đây không ngừng nghiên cứu để tối ưu hóa công thức, giúp cá hấp thụ tối đa dinh dưỡng.

Điều này được hiện thực hóa qua công nghệ sản xuất hiện đại, đặc biệt là việc ứng dụng phương pháp tiên tiến như tối ưu thủy phân enzyme. Công nghệ giúp "bẻ gãy" các chuỗi protein phức tạp thành dạng peptide siêu nhỏ, nhằm giảm thiểu hao hụt khẩu phần. Kết quả là tạo ra hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) ngày càng vượt trội, trực tiếp giúp hộ nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận, đảm bảo độ sạch môi trường nước.

Chất lượng thịt cá thương phẩm là thước đo lợi nhuận

Kiến tạo “tấm khiên miễn dịch”

Dù ở bất kỳ bối cảnh thuận lợi hay khó khăn nào, Sao Mai Super Feed vẫn luôn chọn con đường bền vững: xây dựng sức khỏe cho cá từ gốc rễ. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh chính là vũ khí phòng vệ tốt nhất. Vì vậy, tất cả sản phẩm của doanh nghiệp đều được bổ sung các vi chất đặc biệt và các hoạt chất sinh học, giúp kích thích hệ miễn dịch tự thân trong cá, hỗ trợ xây dựng đường ruột khỏe mạnh, tạo thành "tấm khiên" vững chắc từ bên trong để chống lại mầm bệnh.

Khẳng định "không kháng sinh, không chất cấm" không đơn giản chỉ là khẩu hiệu, đó là minh chứng của một quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, mang lại sự an tâm cho người nuôi và an toàn cho người tiêu dùng.

Lời cam kết cho chất lượng

Sao Mai Super Feed tự hào là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị 3F (Feed - Farm - Food). Với tư cách là nhà sản xuất thức ăn thủy sản hàng đầu nhiều năm qua, sự đồng nhất về chất lượng, sự tinh khiết từ nguồn nguyên liệu và cân bằng tuyệt hảo trong công thức dinh dưỡng mà doanh nghiệp mang lại chính là nền tảng để tạo ra những miếng phi lê đạt chuẩn xuất khẩu khắt khe bậc nhất.

Thành quả từ nguồn dinh dưỡng vượt trội

Lựa chọn Sao Mai Super Feed không chỉ là lựa chọn sản phẩm thức ăn, đó là lựa chọn đối tác tin cậy, một lời đảm bảo cho đầu ra cùng chung khát vọng nâng tầm vị thế con cá tra Việt Nam trên trường quốc tế.