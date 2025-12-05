Giá vàng bất ngờ tăng

TPO - Sáng nay (5/12), giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau 3 ngày giảm liên tiếp. Theo đó, vàng miếng SJC lên quanh mốc 154 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Có mức tăng tương tự, vàng miếng SJC các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết khác nhau. Theo đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,7 - 154,2 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng; hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 153 - 154,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC quanh mốc 154 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.200 USD/ounce, tăng 2 USD so với chiều qua. Giá vàng thế giới quay đầu tăng nhẹ sau 3 phiên giảm liên tiếp. Nhiều ý kiến cho rằng, cuối tháng 12 giá vàng vẫn có xu hướng tăng.

Giá vàng trong nước bám sát tăng giảm giá vàng thế giới. Tuy nhiên, hiện nay, giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.151 đồng/USD, giảm 2 đồng với sáng qua.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.138 - 26.408 đồng/USD (mua - bán), giảm 2 đồng so với sáng qua. Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).