Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

TPO - Sáng nay (3/12), giá vàng trong nước bất ngờ giảm sau hơn 1 tuần tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng và vàng nhẫn mất mốc 155 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Có mức giảm tương tự, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 153 - 154,5 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 151,6 - 154,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 151 - 154 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết 152,7 - 154,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.207 USD/ounce, giảm 21 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.153 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.140 -26.410 đồng/USD (mua - bán), tăng 7 đồng giá mua vào và giảm 3 đồng giá bán ra so với sáng qua.

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán), giảm 100 đồng so với sáng qua. Tuy nhiên, giá USD trên thị trường tự do vẫn cao hơn giá USD trên thị trường chính thức khoảng 1.380 đồng ở chiều mua vào và 1.210 đồng ở chiều bán ra.