Giá vàng thế giới rơi khỏi đỉnh

TPO - Giá vàng thế giới giảm, rời khỏi mức cao nhất gần 2 tuần do giới đầu tư tiếp tục thận trọng và đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 12 tới.

Theo dữ liệu tính đến cuối ngày 27/11 (giờ Mỹ), giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống còn 4.157,29 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ cũng giảm tương tự, xuống 4.154,30 USD/ounce. Dù mức giảm không lớn, giới phân tích cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang chờ đợi thông điệp rõ ràng hơn từ Fed trước khi đưa ra quyết định.

Chuyên gia Carsten Menke của tập đoàn tài chính Julius Baer nhận định thị trường vàng vẫn đang trong quá trình tích lũy sau cú điều chỉnh vào tháng 10. Ông cho rằng ảnh hưởng từ đợt giảm trước vẫn chưa hoàn toàn được hấp thụ và quá trình tích lũy sẽ còn tiếp diễn cho tới khi xuất hiện một cú hích chính sách từ Fed.

Kể từ mức đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce được thiết lập vào ngày 20/10, giá vàng đã lùi khoảng 5% nhưng vẫn duy trì vững chắc trên ngưỡng quan trọng 4.000 USD/ounce, mức được xem là vùng hỗ trợ tâm lý rất mạnh đối với thị trường.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong cuối phiên giao dịch ngày 27/11, rời khỏi mức cao nhất gần 2 tuần. Ảnh: Mint.

Trong bối cảnh đó, giới tài chính toàn cầu tiếp tục theo dõi sát các phát biểu của các quan chức Fed. Những nhận định mới đây từ bà Mary Daly - Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco - cùng Thống đốc Christopher Waller, đã củng cố kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất sớm.

Đáng chú ý, Kevin Hassett - người đang nổi lên như ứng viên hàng đầu thay thế ông Jerome Powell làm Chủ tịch Fed đã công khai ủng hộ việc giảm lãi suất, đồng quan điểm với Tổng thống Donald Trump. Điều này khiến thị trường càng tin rằng Fed sẽ sớm phải hành động nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo công cụ dự báo CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang định giá tới 85% khả năng Fed cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 12, trong khi chỉ một tuần trước, con số này mới ở mức 30%. Động thái này đã thúc đẩy dòng tiền phòng vệ đổ vào các sản phẩm phái sinh liên quan đến lãi suất qua đêm, cho thấy thị trường đang gia tăng đặt cược vào một đợt nới lỏng chính sách.

Giới chuyên gia nhận định vàng thường có lợi thế trong môi trường lãi suất thấp. Các yếu tố hỗ trợ chính bao gồm tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại, đồng USD suy yếu, nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục duy trì và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Đây được xem là các động lực căn bản giúp thị trường vàng duy trì xu hướng tích cực trong trung và dài hạn, bất chấp biến động ngắn hạn.

Thị trường tài chính Mỹ hiện tạm đóng cửa do kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn và sẽ hoạt động trở lại với khung giờ rút ngắn vào hôm nay (28/11).

Các kim loại quý khác cũng biến động nhẹ: Bạc giao ngay giảm 0,3%, xuống còn 53,17 USD/ounce; bạch kim tăng 1% lên mức 1.604,72 USD/ounce; và palladium tăng 0,5% lên 1.430,40 USD/ounce.