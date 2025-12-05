Quảng Trạch I tăng tốc tiến độ, sẵn sàng cho mốc hòa lưới Tổ máy 1

TPO - Với tiến độ tổng thể đạt 97%, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đang bước vào giai đoạn quyết định, hướng tới mục tiêu hòa lưới Tổ máy 1 trong tháng 12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, và phát điện thương mại lần lượt vào tháng 5/2026 (Tổ máy 1) và tháng 10/2026 (Tổ máy 2).

Ngay sau cột mốc đốt dầu thành công vào tháng 8/2025, các hạng mục thông thổi đường ống, vệ sinh hóa chất và thử áp lực tại nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã được kích hoạt đồng loạt với sự tham gia của các chuyên gia EPC, tư vấn và giám sát quốc tế.

Tháp T11 nằm trong hệ thống băng tải vận chuyển than từ cảng xuống máy nghiền.

Quảng Trạch I gồm 2 tổ máy, tổng công suất 1.403 MW, tổng mức đầu tư hơn 41.130 tỷ đồng, khởi công ngày 13/12/2021 tại thôn Vĩnh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Đây là dự án nguồn điện trọng điểm trong Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và là một trong những công trường huy động lực lượng lớn nhất cả nước trong suốt quá trình thi công.

20 triệu giờ công an toàn, kỷ lục trên đại công trường

Anh Nguyễn Ngọc Giáp, Trưởng Ban An toàn dự án, cho biết từ ngày khởi công đến nay đã có hơn 10.000 lượt kỹ sư và công nhân tham gia thi công, cao điểm lên tới 4.000 người/ngày. Hiện công trường duy trì đều đặn 3.000 người làm việc liên tục.

“Đặc biệt, đến thời điểm này, dự án đã ghi nhận 20 triệu giờ công an toàn, không xảy ra tai nạn nghiêm trọng hay bất kỳ sự cố môi trường nào. Đây là kết quả của sự chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật và ý thức trách nhiệm của toàn bộ lực lượng thi công,” anh Giáp chia sẻ.

Trên công trường, các nhà thầu cơ khí tiếp tục là lực lượng nòng cốt. Anh Phạm Thể Thao, Chỉ huy trưởng công trường của LILAMA 18, cho biết điều kiện thi công tại Quảng Trạch rất khắc nghiệt, với nắng nóng, mưa bão và gió lớn đặc trưng duyên hải miền Trung. “Dù vậy, toàn bộ các hạng mục lò hơi, tuabin, máy phát và kết cấu thép đều được thi công đúng chuẩn, kiểm soát chất lượng chặt chẽ.”

Đại diện LILAMA 10, anh Trịnh Quang Tuyên, Trưởng phòng QLDA chia sẻ nhiều khó khăn khác như mặt bằng thay đổi liên tục hay sự không đồng bộ giữa thiết kế và vật tư. “Để giữ tiến độ, chúng tôi thi công 3 ca liên tục, huy động tối đa thiết bị và phối hợp sâu sát với tổng thầu HDEC để xử lý kỹ thuật ngay tại hiện trường. Nhờ đó, các mốc lắp đặt chính đều đạt và vượt kế hoạch.”

Nhà thầu Việt Nam làm chủ kết cấu, công nghệ

Theo ông Đỗ Thành Tài, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Điện 2 (EVNPMB2): Gần như toàn bộ phần kết cấu thép, lò hơi, tuabin, bồn bể, đường ống nước làm mát của Quảng Trạch I do các nhà thầu Việt Nam đảm nhiệm. Các đơn vị Lilama 10, Lilama 18, CC1… đều tham gia sâu vào chuỗi thi công, khẳng định năng lực nội địa hóa cao trong các dự án năng lượng lớn.

Ông Đỗ Thành Tài, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

“CC1 đặc biệt là thành viên Việt Nam hiếm hoi tham gia liên danh tổng thầu trong dự án nhiệt điện, đảm nhiệm toàn bộ phần xây dựng. EVN đánh giá các nhà thầu Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật, góp phần quan trọng vào tiến độ.” Ông Tài cho biết.

Hạ tầng chung của Trung tâm Điện lực Quảng Trạch cũng ghi nhận nhiều dấu mốc: bến nhập than, cầu dẫn và các tuyến kênh thoát nước hoàn trả đã cơ bản hoàn thành; thiết bị bốc dỡ than (CSU) đã căn chỉnh xong và dự kiến chạy thử không tải từ 15-30/11/2025. Hệ thống băng tải than hoàn thành 95% và sẽ chạy thử đơn động từ 30/11/2025. EVNPMB2 đặt mục tiêu chuyển than đầu tiên qua cảng vào đầu tháng 1/2026.

Một điểm nhấn quan trọng của Quảng Trạch I là hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn cao, với nhiều công nghệ lần đầu áp dụng tại Việt Nam: Khử lưu huỳnh FGD bằng nước biển; lọc bụi tĩnh điện ESP công suất lớn; xử lý NOx bằng công nghệ tiên tiến. Tất cả thông số khí thải được giám sát 24/7, truyền trực tiếp về Sở TN&MT tỉnh và hiển thị trên bảng điện tử tại cổng nhà máy.

Anh Võ Chí Công, Trưởng ca Điều khiển trung tâm, cho biết hệ thống điều khiển DCS/SCADA tích hợp mạng lưới camera và hàng nghìn cảm biến theo dõi toàn bộ thông số vận hành. “Công nghệ siêu tới hạn giúp tăng hiệu suất phát điện, giảm tiêu hao nhiên liệu và giảm phát thải. Người vận hành có thể phát hiện sớm bất thường và xử lý kịp thời nhờ các ‘mắt thần’ đặt khắp nhà máy.”

Chạy đua mốc tháng 12/2025, chuẩn bị cho LNG Quảng Trạch 2

Để chuẩn bị cho việc hòa lưới điện quốc gia vào 19/12/2025, ông Đỗ Thành Tài cho biết EVNPMB2 thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đang rà soát toàn bộ kế hoạch điều hành, thiết lập cơ chế phối hợp trực tuyến hằng ngày giữa các nhóm phụ trách và báo cáo tiến độ hàng tuần. EVN cũng bổ sung nhân sự chuyên trách từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng EVN để trực tiếp đôn đốc tại công trường.

Công nhân nhà máy đang lắp đặt đường nước cứu hỏa của hệ thống Phòng cháy chữa cháy.

Ông Tài nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, không để gián đoạn thi công. Mục tiêu cao nhất là an toàn-chất lượng-tiến độ. Song song với Quảng Trạch I, chúng tôi cũng đang đánh giá hồ sơ thầu cho Dự án Quảng Trạch 2 (nhà máy LNG), phấn đấu khởi công trong năm 2025. Đây là bước chuyển quan trọng trong lộ trình giảm dần nhiệt điện than theo Quy hoạch Điện VIII, tiến tới 0% vào năm 2050.”

Ông Tài cho biết thêm: EVN đang đào tạo lực lượng vận hành tại Vĩnh Tân 4 và Nghi Sơn; sau đào tạo, đội ngũ này sẽ trực tiếp giám sát lắp đặt và tiếp nhận công nghệ.

Khi vào vận hành, Quảng Trạch I dự kiến cung cấp khoảng 9,1 tỷ kWh/năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và bảo đảm an ninh năng lượng cho lưới điện quốc gia.