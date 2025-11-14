EVNNPC dồn sức hoàn thành nhiệm vụ 2 tháng cuối năm

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trong tháng 10/2025, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 (BUALOI) và hoàn lưu bão số 11 (MATMO) gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều địa phương miền Bắc, làm hư hại công trình điện và ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp điện ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,.. (bão số 10), Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (hoàn lưu bão số 11), tổng công ty) vẫn nỗ lực vượt khó, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

Công nhân ngành điện hướng dẫn khách hàng sử dụng các tính năng trên App của ngành điện

Theo đó, tổng công ty EVNNPC đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố miền Bắc. Ngay sau bão, tổng công ty chỉ đạo các đơn vị huy động hàng nghìn nhân lực cùng vật tư, thiết bị, khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện. Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hàng tỷ đồng ủng hộ các đơn vị trong EVNNPC cũng như gia đình cán bộ, công nhân viên bị thiệt hại.

EVNNPC cho biết, sản lượng điện thương phẩm tháng 10 của toàn tổng công ty đạt 9,19 tỷ kWh, tăng 8,96% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 10 tháng đạt 89,297 tỷ kWh, tăng 7,48%, tương ứng 82% kế hoạch năm (108,9 tỷ kWh). Tổn thất điện năng duy trì ở mức 3,57% trong tháng 10 và 3,54% lũy kế, giảm 0,19% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,46% so với kế hoạch.

Công nhân ngành điện kiểm tra sửa chữa hệ thống điện

“Hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong tháng, tổng công ty đã tiếp nhận, giải quyết cấp điện mới cho 26.465 khách hàng, trong đó có 226 khách hàng trung áp. Lũy kế 10 tháng, toàn tổng công ty đã cấp điện cho 256.393 khách hàng, bao gồm 2.602 khách hàng trung áp; thời gian giải quyết đều được rút ngắn, thấp hơn quy định của EVN và so với cùng kỳ năm trước”, đại diện EVNNPC cho hay.

Cùng với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, nhằm cân bằng phụ tải, giảm quá tải, tăng khả năng tích hợp năng lượng tái tạo, cải thiện chất lượng điện năng và hiện đại hóa lưới điện phân phối, trong tháng 10/2025, EVNNPC đã đẩy mạnh triển khai dự án hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). Tổng công ty phối hợp các chuyên gia thực hiện tính toán, thiết kế, hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật và chỉ đạo các Công ty Điện lực lập phương án đầu tư. Đến nay, phương án đầu tư sơ bộ cho 47 trạm thuộc 8 đơn vị, tổng công suất dự kiến 305 MW đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho việc lắp đặt các hệ thống BESS công suất 5MW/10MWh và 10MW/20MWh.

Trong công tác đầu tư xây dựng, mặc dù thời tiết và điều kiện thi công không thuận lợi, EVNNPC vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình. Trong tháng 10, EVNNPC khởi công 20 dự án 110kV, lũy kế khởi công 55/76 dự án, đạt 72,3% kế hoạch điều chỉnh và bằng 128% so với cùng kỳ (55/43 dự án); Đóng điện 03 dự án, lũy kế đóng điện 57/101 dự án, đạt 56,4% kế hoạch điều chỉnh và bằng 129,5% so với cùng kỳ (57/44 dự án).

Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực quản trị.

Bước vào hai tháng cuối năm, EVNNPC tiếp tục tập trung cao độ để bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, tăng cường an toàn lao động và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh năm 2025. Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án trung thế và các công trình trọng điểm, điều chỉnh phương thức vận hành hạn chế quá tải giờ cao điểm, tăng cường kiểm tra, xử lý tồn tại các thiết bị vận hành lâu năm, đặc biệt hệ thống thoát sét. Với lưới trung và hạ áp, EVNNPC tiếp tục ứng dụng AI trong kiểm tra, phát hiện khiếm khuyết, chuẩn hóa số liệu trên phần mềm PMIS, nâng cao quản lý kỹ thuật tại các đơn vị sau sáp nhập.

Trong công tác an toàn lao động, EVNNPC duy trì ứng dụng AI, tăng cường kiểm tra hiện trường và giám sát qua hệ thống ECP, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời chăm lo sức khỏe người lao động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Về kinh doanh điện năng, EVNNPC phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2025, xây dựng kế hoạch 2026–2030, triển khai thí điểm giá điện hai thành phần, kiểm thử phần mềm sản xuất kinh doanh dịch vụ điện lực, chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai ứng dụng (App) CSKH và tổng đài chăm sóc khách hàng dùng chung trong EVN. Cùng với đó, Tổng công ty triển khai các hoạt động tri ân và an sinh xã hội như “Tuần lễ hồng EVN”, “Thắp sáng đường quê”, sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.