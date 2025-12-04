Doanh nhân Lê Đức Thuấn – Từ Sao Đỏ đến người 'mở khóa' hệ sinh thái khởi nghiệp tỷ đô tại Việt Nam

TPO - Giải thưởng Sao Đỏ – một trong những danh hiệu uy tín bậc nhất dành cho doanh nhân Việt Nam – năm nay xướng tên ông Lê Đức Thuấn, Chủ tịch Tập đoàn FDCG Holding. Đối với cộng đồng doanh nhân trẻ, đây không chỉ là sự ghi nhận một cá nhân xuất sắc, mà còn là biểu tượng cho một thế hệ lãnh đạo mang tư duy mới: tư duy kiến tạo hệ sinh thái thay vì chỉ vận hành doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao Giải thưởng Sao Đỏ cho ông Lê Đức Thuấn.

Hành trình từ khát vọng phát triển đến sứ mệnh khai mở giá trị Việt

Không xuất hiện cùng nhiều phát ngôn, ông Thuấn xây dựng hình ảnh của mình bằng những bước đi chắc chắn. Những người từng làm việc với ông đều chung nhận xét: Đó là một nhà lãnh đạo tin vào con người, tin vào tiềm lực quốc gia và tin vào tương lai của ngành tiêu dùng nhanh Việt Nam.

Gắn liền với niềm tin ấy là sứ mệnh mà ông định hình cho FDCG: “Khai phóng tiềm năng con người, lợi thế quốc gia, vùng miền để đầu tư, tạo giá trị gia tăng cho cổ đông và cộng đồng.”

Triết lý kinh doanh của ông xoay quanh ba giá trị cốt lõi: bền vững – chuẩn mực – và hướng đến cộng đồng. Theo ông, một doanh nghiệp muốn đi xa phải tạo ra giá trị thực, không chỉ cho cổ đông mà cho cả người lao động, khách hàng và xã hội.

Dưới sự điều hành của ông Thuấn, FDCG Holding từng bước hình thành hệ sinh thái gồm ba trụ cột chiến lược: Đó là phân phối toàn quốc và quốc tế, xây dựng hệ thống phân phối từ truyền thống đến hiện đại, B2B, B2C, B2B2C và TMĐT xuyên biên giới.

Sản xuất thực phẩm – đồ uống – hoá dược phẩm, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ chế biến sâu, tối ưu chi phí giá thành sản phẩm.

Công nghiệp hỗ trợ, bao gồm hạ tầng khu công nghiệp, nhà máy kho, vùng nguyên liệu và hệ thống logistics.

Điểm chung của ba trụ cột này là sự kết nối chặt chẽ, tạo thành chuỗi cung ứng để FDCG có thể mở rộng đa lĩnh vực trong ngành FMCG – điều mà nhiều doanh nghiệp Việt còn thiếu.

Chiến lược M&A và câu chuyện về những “hạt giống” mới

Trong bối cảnh ngành FMCG cạnh tranh khốc liệt, FDCG chọn cách tăng tốc bằng chiến lược M&A chọn lọc. Nhưng điều đáng chú ý là triết lý phía sau: thay vì “mua để sở hữu”, FDCG “đầu tư để đồng hành”.

Nhiều doanh nghiệp trẻ sau khi gia nhập FDCG không chỉ được tiếp cận nguồn lực tài chính mà còn được hỗ trợ về quản trị, công nghệ và mở rộng thị trường. Đây là lý do khiến nhiều chuyên gia nhận định FDCG đang trở thành “bệ phóng” cho thế hệ doanh nghiệp mới, đặc biệt trong ngành hàng tiêu dùng vốn đòi hỏi sự nhanh nhạy, linh hoạt và khả năng vận hành tinh gọn.

Tiêu đề ảnh minh họa 2: FDCG Holding đẩy mạnh các hợp tác chiến lược nhằm thiết lập mạng lưới phân phối quốc tế.

Ông Thuấn chia sẻ trong một buổi làm việc nội bộ: “Nếu mỗi doanh nghiệp là một hạt giống, thì hệ sinh thái phải là mảnh đất màu mỡ. Vai trò của chúng ta là kiến tạo môi trường để những hạt giống đó có thể nảy nở đơm hoa, kết trái.

Hệ sinh thái mà FDCG xây dựng vì vậy không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn tạo ra giá trị “nuôi dưỡng tài năng”, góp phần làm phong phú thêm lực lượng doanh nhân Việt Nam.

Tầm nhìn của thế hệ doanh nhân mới

Giải thưởng Sao Đỏ 2025 dành cho ông Lê Đức Thuấn không chỉ là cột mốc ghi nhận nỗ lực của một doanh nhân trẻ, mà còn là tiền đề cho hành trình lớn hơn: khát vọng xây dựng hệ sinh thái FMCG tỷ đô mang dấu ấn Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng nhanh toàn cầu thay đổi mạnh mẽ, Việt Nam được đánh giá là trung tâm mới đầy tiềm năng. Dân số trẻ, sức mua tăng, sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng và làn sóng đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ đang mở ra cơ hội lớn cho những doanh nghiệp dám dấn thân.

Ông Thuấn xác định rằng FDCG không chỉ cạnh tranh trong nước, mà phải vươn ra quốc tế. Và để làm được điều đó, doanh nghiệp Việt Nam cần năng lực quản trị chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng, thương hiệu và đầu tư công nghệ.

Câu chuyện của ông Lê Đức Thuấn phản ánh hình ảnh một lớp doanh nhân trẻ Việt Nam: Bản lĩnh, đổi mới và khát khao tạo dấu ấn trên bản đồ kinh tế thế giới. Với ông, doanh nghiệp không chỉ là nơi tạo ra lợi nhuận, mà còn là lực lượng mở đường, góp phần nâng tầm giá trị Việt và tạo động lực cho thế hệ kế tiếp.

Giải thưởng Sao Đỏ vì thế mang ý nghĩa vượt lên trên vinh quang cá nhân. Nó là dấu mốc cho một hành trình mới: hành trình xây dựng hệ sinh thái FMCG tỷ đô, nơi giá trị Việt được khai mở, lan tỏa và vươn xa trong kỷ nguyên hội nhập.