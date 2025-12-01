Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 20 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng nay (1/12), giá vàng miếng và vàng nhẫn đều ở mức cao tiến sát mốc 155 triệu đồng/lượng. Trong tuần qua, giá vàng tăng mạnh 4,5 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới 20 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 152,9 - 154,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua nhưng tăng 4,5 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 153 - 154,9 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng 153,4 - 154,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh hơn 4 triệu đồng/lượng sau một tuần. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 153 - 154,9 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.222 USD/ounce, tăng 3 USD so với sáng qua. Trong tuần qua, giá vàng thế giới tăng mạnh hơn 200 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đi lên nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng tới. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, vàng thế giới khoảng 134,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện lên hơn 20 triệu đồng/lượng.

Khảo sát giá vàng tuần này của Kitco News cho thấy phần lớn các chuyên gia dự báo xu hướng tăng giá đối với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này. Theo đó, giá vàng trong nước có thể tiếp tục tăng mạnh.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.155 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.191 - 26.412 đồng/USD mua - bán, tăng 6 đồng so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.730 - 27.850 đồng/USD mua - bán.