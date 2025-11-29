Giá vàng bật tăng mạnh

TPO - Sáng nay (29/11), giá vàng trong nước đồng loạt tăng hơn 1 triệu đồng/lượng sau một ngày đi ngang. Theo đó, vàng miếng SJC lên hơn 154 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yếtgiá vàng miếng SJC 152,9 - 154,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Cũng tăng mức tương tự, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 153 - 154,9 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt tăng giá lên mức 154,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 155 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng bật tăng rất mạnh. Vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 153 - 154,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn SJC niêm yết 150,6 - 153,1 triệu đồng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Phú Quý 150 - 153 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.219 USD/ounce, tăng 57 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng trong nước điều chỉnh tăng mạnh theo giá thế giới. Chỉ trong vòng 4 ngày qua, giá vàng tăng hơn 4 triệu đồng/lượng. Nhiều dự báo, giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh từ nay đến cuối năm lên mốc kỷ lục mới. Tuy nhiên, giá vàng không tăng liên tục mà có thời điểm giảm và đi ngang trước khi lập đỉnh.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.155 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.191 - 26.412 đồng/USD mua - bán, tăng 6 đồng so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.730 - 27.850 đồng/USD mua - bán.