Giá vàng thế giới tăng mạnh

Trong phiên giao dịch sáng 29/11, vàng giao ngay tăng 1,3%, đạt 4.210,94 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 13/11. Tính từ đầu tuần, giá vàng đã tăng 3,6% và ghi nhận mức tăng 5,2% trong tháng này, đánh dấu tháng đi lên thứ 4 liên tiếp. Tại Mỹ, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 cũng chốt phiên với mức tăng tương đương, lên 4.254,9 USD/ounce.

Động lực chính của đà tăng giá vàng đến từ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Ông Bart Melek - Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities - nhận định rằng nền kinh tế Mỹ có khả năng sẽ chậm lại trong lộ trình tiến tới năm 2026, từ đó tạo điều kiện để Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo ông, triển vọng lãi suất giảm đang khiến nhiều nhà đầu tư quay trở lại với vàng.

Giá vàng tăng mạnh trong phiên cuối tuần, hướng tới tháng tăng thứ 4 liên tiếp. Ảnh: Mint.

Khả năng Fed hạ lãi suất đã gia tăng đáng kể sau một loạt phát biểu mang tính ôn hòa từ lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ. Phát ngôn của Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams, cùng với các dữ liệu kinh tế suy yếu sau đợt chính phủ Mỹ đóng cửa gần đây, đã củng cố niềm tin rằng Fed sẽ hành động trong tháng 12.

Theo các công cụ đo lường từ thị trường phái sinh, xác suất Fed cắt giảm lãi suất đã tăng lên tới 87%, so với con số 50% chỉ một tuần trước.

Trong khi vàng duy trì đà tăng ổn định, bạc trở thành tâm điểm với mức tăng bùng nổ. Kim loại này lập kỷ lục mới khi leo lên 56,78 USD/ounce, tăng 6,1% chỉ trong một phiên và 16,6% trong tháng. Chuyên gia phân tích cao cấp Jim Wyckoff của Kitco Metals cho biết các biểu đồ kỹ thuật của bạc đã chuyển sang xu hướng tích cực rõ rệt trong khoảng một tuần qua, thu hút mạnh mẽ dòng tiền đầu cơ vào vị thế mua.

Tại khu vực châu Á, trái với diễn biến sôi động trên thị trường thế giới, nhu cầu vàng lại có phần trầm lắng. Tại Ấn Độ, dù mùa cưới đã bắt đầu, mức giá cao khiến người dân hạn chế mua vàng. Tại Trung Quốc, việc chính phủ loại bỏ chính sách miễn thuế đối với mua vàng đã làm giảm đáng kể sức mua của người tiêu dùng. Tình trạng này cho thấy mức giá hiện tại của vàng đã vượt quá khả năng chi trả của nhiều nhà bán lẻ, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm về chi tiêu cuối năm.

Ngoài vàng và bạc, các kim loại quý khác cũng có diễn biến tích cực. Giá platinum tăng 4% lên 1.672,50 USD/ounce, đồng thời ghi nhận mức tăng 10,7% trong tuần. Palladium cũng đi lên 0,8% và đạt 1.450,16 USD/ounce, chuẩn bị khép lại tuần giao dịch với mức tăng 5,6%.

Giới phân tích cho rằng tâm lý thị trường sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các tín hiệu từ Fed trong tháng tới. Nếu lộ trình hạ lãi suất được xác nhận, đà tăng của thị trường kim loại quý có thể sẽ còn tiếp diễn. Nhà đầu tư hiện đang dõi theo từng số liệu kinh tế và phát biểu từ các quan chức Fed, với kỳ vọng rõ rệt rằng thời điểm xoay trục chính sách đã đến gần.