Giá vàng thế giới tăng cao nhất trong hơn 1 tháng

TPO - Trong phiên giao dịch sáng 2/12, giá vàng tiến lên mức cao nhất trong 6 tuần, bạc tiếp tục bứt phá, thiết lập kỷ lục mới trong bối cảnh đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Theo dữ liệu ghi nhận sáng nay (2/12) giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 4.241,27 USD/ounce, mức cao nhất kể từ 21/10. Hợp đồng vàng giao tháng 2 trên sàn Mỹ chốt phiên tăng 0,5% lên 4.274,80 USD/ounce.

Trong khi đó, bạc gây chú ý mạnh khi tăng 3,8% lên 58,57 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 58,83 USD trước đó trong phiên. Tính từ đầu năm, kim loại trắng này đã tăng hơn 100%, trở thành một trong những tài sản có mức sinh lời nổi bật nhất.

Diễn biến tích cực của thị trường kim loại quý đi kèm với sự suy yếu của đồng USD, vốn giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, qua đó khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Theo ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất và áp lực lạm phát vẫn trên mục tiêu là nền tảng hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng và bạc.

Trong phiên giao dịch sáng 2/12, giá vàng tiến lên mức cao nhất trong 6 tuần. Ảnh: Mint.

Các nhà giao dịch hiện đặt xác suất Fed giảm lãi suất trong tháng 12 ở mức 87%, sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu và các phát biểu mang tính ôn hòa từ một số quan chức Fed, bao gồm Thống đốc Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams.

Lãi suất thấp hơn thường tạo lợi thế cho các tài sản không sinh lợi suất như vàng, giúp kim loại quý duy trì sức hấp dẫn trong danh mục phòng thủ của giới đầu tư.

Ở nhóm kim loại quý khác, giá bạch kim giảm 0,7% xuống 1.660,69 USD/ounce, còn palladium giảm 2,1% xuống 1.431,52 USD/ounce.

Với các yếu tố hỗ trợ tiếp tục hội tụ, giới phân tích nhận định vàng và bạc nhiều khả năng duy trì xu hướng đi ngang với biên độ mạnh hoặc tiếp tục đi lên trong thời gian tới.