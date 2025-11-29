Thông tin mới về đánh thuế vàng miếng khi chuyển nhượng

TPO - Bộ Tài chính đề xuất mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với vàng miếng. Chính phủ sẽ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp những cá nhân thực hiện mua, bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh), phù hợp với tập quán tích trữ của người dân.

Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ dự thảo một số nội dung tiếp thu, giải trình về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ý kiến thẩm tra đề nghị Chính phủ cân nhắc thỏa đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Cơ quan soạn thảo cũng được đề nghị nghiên cứu mức thuế và phương thức áp dụng phù hợp, phân định rõ giữa vàng đầu tư lướt sóng ngắn hạ, và vàng tích trữ lâu dài, bảo đảm đạt được mục tiêu kiểm soát hoạt động đầu cơ và lành mạnh hóa thị trường vàng.

Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế.

Trong dự thảo báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội; chỉ đạo cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng, nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan, thông lệ quốc tế và các điều kiện quản lý thị trường vàng hiện nay để hoàn thiện quy định này trong dự thảo Luật.

Điều này để đảm bảo vừa đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về góp phần quản lý thị trường vàng, vừa có lộ trình cần thiết để đảm bảo khả thi khi thực hiện và nhận được sự đồng thuận của đa số đối tượng chịu tác động.

Dự thảo luật giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế và điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng thu với mức 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp những cá nhân thực hiện mua, bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh), phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của một bộ phận người dân hiện nay.

Quy định này cũng đảm bảo Chính phủ có cơ sở pháp lý quyết định việc thu thuế và các nội dung cụ thể như ngưỡng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu.

Ngoài ra, do đây là quy định mới, với đối tượng tác động rộng nên việc quy định như dự thảo luật là bước đi cần thiết góp phần bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế; thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, góp phần hạn chế việc đầu cơ vào vàng, thu hút được nguồn lực trong xã hội để tham gia vào nền kinh tế.