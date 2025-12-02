Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giá vàng tiếp tục tăng

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (2/12), giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục chuỗi ngày tăng. Theo đó, giá vàng đồng loạt tăng lên trên quanh mốc 155 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 153,2 - 155,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng SJC lên mốc 155,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tuy nhiên, giá mua vào vàng miếng chênh nhau từ 500.000 - 1 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào 153,7 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 155,2 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC lên trên mốc 155 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 152 - 155 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn thương hiệu Mi Hồng niêm yết 153,5 - 155,2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.228 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.156 đồng/USD, tăng 1 đồng so với sáng qua, tăng 814 đồng so với đầu năm. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm tăng hơn 3,3%.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.163 - 26.413 đồng/USD mua - bán, tăng 1 đồng so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.730 - 27.850 đồng/USD mua - bán.

Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế Việt Nam quý IV/2025 mới công bố, Ngân hàng UOB của Singapore cho biết, Việt Nam đồng là đồng tiền mất giá mạnh thứ hai tại châu Á trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm 3,55% so với đồng USD, chỉ thấp hơn mức giảm 3,58% của đồng rupee Ấn Độ và cao hơn một chút so với mức giảm 3,38% của đồng rupiah Indonesia.

UOB duy trì quan điểm thận trọng đối với triển vọng của Việt Nam đồng và điều chỉnh dự báo tỷ giá 26.400/USD trong quý IV/2025, 26.300/USD trong quý I/2026, 26.200/USD trong quý II/2026 và 26.100/USD trong quý III/2026.

Ngọc Mai
