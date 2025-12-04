Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm

TPO - Sáng nay (4/12), trong khi giá vàng miếng SJC đứng im, giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu tiếp đà giảm. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn vàng nhẫn từ 500.000 đến 2 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Cũng giữ nguyên mức giá hôm qua, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 153 - 154,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý giảm 100.000 đồng/lượng mua vào và giữ nguyên giá bán ra ở mức 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng…

Trong khi đó, giá vàng nhẫn của nhiều thương hiệu tiếp đà giảm. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 150,6 - 153,6 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết 150 - 152,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn giảm.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.207 USD/ounce, đứng im so với sáng qua sau khi giảm mạnh khi nhà đầu tư chốt lời. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng vẫn có khả năng bật tăng trở lại vào cuối tháng này với nhiều yếu tố liên quan đến lãi suất cũng như việc các Ngân hàng Trung ương vẫn tích cực mua vàng vào.

Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.153 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.140 -26.410 đồng/USD (mua - bán). Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).