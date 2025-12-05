Bảo hiểm sức khỏe: Giải pháp giúp giảm gánh nặng tài chính

Bảo hiểm sức khỏe là giải pháp thiết thực giúp nhiều người vượt qua khó khăn tài chính lúc ốm đau. Đặc biệt, nhờ việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI, quá trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm ngày càng được rút gọn, giúp người tham gia tiết kiệm được thời gian, công sức và nhanh chóng nhận được hỗ trợ tài chính kịp thời.

Ngày càng nhiều người tìm hiểu bảo hiểm sức khỏe[1]

Chi phí y tế ngày càng leo thang trong khi rủi ro sức khỏe luôn hiện hữu. Điều này khiến nhiều người chủ động tìm hiểu bảo hiểm sức khỏe là gì và lựa chọn đây như một giải pháp bảo vệ tài chính an toàn cho bản thân và gia đình.

Hiện nay, bảo hiểm sức khỏe bao gồm 2 hình thức là bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thương mại. Trong đó, BHYT do Nhà nước triển khai, hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho người tham gia. Tỷ lệ thanh toán của BHYT tùy thuộc vào người bệnh điều trị đúng tuyến hay trái tuyến, thời gian tham gia, loại thuốc điều trị (phạm vi chi trả),...

Nhìn chung, BHYT đã và đang hoàn thành tốt sứ mệnh chăm lo sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để gia tăng quyền lợi chăm sóc y tế, nhiều người đã lựa chọn tham gia thêm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thương mại để được hỗ trợ tài chính thiết thực, giúp an tâm điều trị và nâng cao tỷ lệ phục hồi.

Từ nhu cầu đó, Prudential mong muốn mang đến cho khách hàng cảm giác “Peace of Mind - Yên tâm là khi Tâm yên” - Sự an tâm khi biết bản thân và gia đình luôn được bảo vệ về tài chính lẫn tinh thần. Tinh thần này cũng được thể hiện rõ trong sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN.

Sản phẩm giúp người tham gia vững lòng hơn vì được hỗ trợ tài chính thiết thực nhiều lần trước rủi ro 72 bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn đóng phí trong tương lai ngay khi quyền lợi bệnh ung thư hoặc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu được chi trả. Không những thế, sản phẩm còn giúp người tham gia tích lũy khoản ngân sách để an tâm tận hưởng tuổi hưu an nhàn sau này.

Kết hợp BHYT và bảo hiểm sức khỏe thương mại sẽ tạo nên“lá chắn” vững vàng bảo vệ bạn trước các rủi ro trong cuộc sống.

Đặc biệt, việc ứng dụng AI vào quy trình giải quyết quyền lợi là bước đột phá giúp khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe nhanh chóng, thuận tiện và gần như được bảo vệ tức thì. Chính sự tiện lợi này đã tạo nên sức hút lớn, khiến xu hướng tham gia bảo hiểm ngày càng gia tăng.

Prudential ứng dụng AI, giúp giải quyết quyền lợi bảo hiểm sức khỏe nhanh chóng

Nhiều khách hàng chia sẻ kinh nghiệm mua bảo hiểm sức khỏe cá nhân là nên quan tâm đến tốc độ giải quyết quyền lợi giúp giảm áp lực tài chính và an tâm khi điều trị. Hiểu được điều đó, Prudential đã sớm ứng dụng công nghệ AI vào quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm, bao gồm cả quyền lợi của bảo hiểm sức khỏe cho khách hàng.

Điểm nổi bật trong hệ thống công nghệ của Prudential là OCR thế hệ mới có khả năng nhận dạng ký tự quang học tích hợp AI tạo sinh. Khi khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến, công nghệ này sẽ tự động quét và trích xuất thông tin từ hình ảnh sang văn bản chính xác đến 96% với tốc độ xử lý chưa tới 20 giây. Nhờ vậy, hệ thống có thể phản hồi ngay lập tức về tính hợp lệ của chứng từ và đẩy nhanh quy trình xét duyệt chi trả.

Với “mắt thần” OCR thế hệ mới của Prudential, khách hàng an tâm quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm như hỗ trợ chi phí, phẫu thuật,... sẽ nhanh chóng, đơn giản và thông suốt hơn.

Có thể thấy, tham gia bảo hiểm sức khỏe mang đến rất nhiều lợi ích, từ hỗ trợ tài chính đến nâng cao chất lượng điều trị. Chính vì thế, đây là giải pháp tài chính cần thiết cho mọi gia đình. Điều quan trọng là bạn cần xác định đúng nhu cầu của bản thân để lựa chọn gói bảo hiểm sức khỏe phù hợp, đảm bảo được bảo vệ trọn vẹn trước mọi rủi ro.