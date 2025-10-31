Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Huế sau 3 ngày gián đoạn

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau nhiều ngày mưa lũ khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam bị chia cắt, đến sáng nay (31/10), ngành đường sắt đã khôi phục và thông tuyến qua địa bàn TP. Huế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn tàu.

Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết đã hoàn tất khôi phục và cho thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua TP. Huế. Các đoàn tàu đã được phép chạy trở lại, với tốc độ hạn chế 5 km/h để bảo đảm an toàn trong giai đoạn đầu khai thác.

Theo lãnh đạo đơn vị, mực nước tại khu vực tuyến đường sắt Bắc - Nam qua TP. Huế đã rút xuống dưới nền đá đường sắt. Trước đó, do mưa lũ lớn, nhiều đoạn qua TP. Huế bị nước cuốn trôi đá, làm trơ ray và gây mất ổn định nền đường. Trong đêm 30/10, hàng trăm cán bộ, công nhân đường sắt đã làm việc xuyên đêm để gia cố nền ray, bổ sung vật liệu và kiểm tra độ ổn định nhằm sớm khôi phục tuyến.

thong-tuyen-duong-sat-qua-hue-1-6435.jpg
Đã thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Huế sau 3 ngày gián đoạn. Ảnh: VNR.

Lúc 6h30 sáng nay, đoàn tàu chở đá từ ga Sỹ Hiền được đưa vào ga Văn Xá để thử tải và tiếp tục bổ sung đá tại các vị trí bị hư hỏng. Sau 3 ngày bị ách tắc, toàn tuyến Bắc - Nam cơ bản đã thông suốt. Riêng các đôi tàu SE5/6 và SE9/10 vẫn tạm ngừng chạy do điều chỉnh lịch trình.

Trong thời gian đường bị chia cắt, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách an toàn qua khu vực ngập, bảo đảm không để hành khách bị mắc kẹt.

Trước đó, từ chiều 27/10, mưa lũ khiến đoạn đường sắt qua TP. Huế ngập sâu 0,15 - 0,2 m, buộc phải phong tỏa cung đường. Mực nước sông Hương dâng sát đáy dầm cầu Bạch Hổ và Dã Viên, chỉ còn cách 0,1 m. Để bảo vệ công trình, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên đã điều hai đoàn tàu chở tổng cộng 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (TP. Huế) lên án ngữ tại hai cầu, nhằm tăng tải trọng và chống nguy cơ lũ cuốn trôi.

Đến 10h ngày 29/10, khi mực nước sông Hương hạ xuống cách đáy dầm cầu 1,2 m, hai đoàn tàu được rút về ga Huế. Tuy nhiên, chỉ 8 tiếng sau, nước lũ lại dâng cao, buộc đơn vị phải đưa tàu trở lại cầu để gia cố. Đến sáng 30/10, khi điều kiện cho phép, toàn bộ đoàn tàu được di dời, tạo điều kiện cho công tác thông tuyến hoàn tất.

Lộc Liên
#đường sắt Bắc Nam #Huế #mưa lũ #khôi phục tuyến #đoàn tàu #đường sắt Huế #an toàn đường sắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục