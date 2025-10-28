Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Bắt đầu phân luồng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, lái xe cần lưu ý gì?

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ chiều 28/10, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) triển khai phương án giao thông tạm thời trên đoạn qua nút giao Liêm Sơn (Ninh Bình). Xe đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn lưu thông bình thường nhưng phải giảm tốc độ xuống 60 km/h khi qua khu vực công trường.

Theo phương án giao thông của VEC, xe đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hướng Hà Nội - Ninh Bình khi đến Km239+800 tiếp tục lưu thông thẳng qua cầu Liêm Sơn, đi qua phạm vi công trường và tiếp tục hành trình về Ninh Bình.

Đối với xe đi cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội, khi đến Km242+900, các phương tiện tiếp tục đi thẳng trên cao tốc, qua cầu Liêm Sơn và phạm vi công trường, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Hà Nội.

Các xe lưu thông cần tuân thủ nghiêm tốc độ được điều chỉnh trên hệ thống biển báo. Cụ thể, chiều Hà Nội - Ninh Bình: Km239+950 vận tốc tối đa 100 km/h; Km240+150 tối đa 80 km/h; Km240+300 tối đa 60 km/h; đoạn Km240+300 - Km242+220 tối đa 60 km/h.

image-9.jpg
Xe đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn lưu thông bình thường nhưng phải giảm tốc độ xuống 60 km/h khi qua khu vực công trường nút giao Liêm Sơn (Ninh Bình).

Chiều Ninh Bình - Hà Nội: Km242+770 vận tốc cho phép tối đa 100 km/h; Km242+570 tối đa 80 km/h; Km242+420 tối đa 60 km/h; đoạn Km242+420 - Km240+500 tối đa 60 km/h.

VEC khuyến cáo người điều khiển phương tiện chú ý quan sát, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và làm theo hướng dẫn của đơn vị vận hành khai thác để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp gặp sự cố hoặc phát hiện bất thường khi lưu thông qua khu vực, người dân có thể liên hệ tổng đài VEC để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Km210+000 - Km260+030) dài 50 km, được đưa vào khai thác từ năm 2012 với quy mô 4 làn xe. VEC nhận định, tuyến cao tốc hiện đã mãn tải và có nguy cơ trở thành “nút thắt cổ chai” của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khi các đoạn kết nối hai đầu là Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cao Bồ - Mai Sơn đều đã hoặc đang được mở rộng lên 6 làn xe. Vì vậy, VEC vừa có tờ trình gửi Thủ tướng, kiến nghị được giao làm cơ quan chủ quản mở rộng tuyến này từ 4 lên 6 làn xe.

image-4.jpg
Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: VEC.

Theo tờ trình, VEC đề xuất phân kỳ đầu tư dự án để phù hợp với nhu cầu vận tải và khả năng huy động vốn: Giai đoạn 1 (đến năm 2027) mở rộng toàn tuyến lên 6 làn xe, đáp ứng nhu cầu khai thác đến năm 2038; Giai đoạn 2 (sau năm 2038) tiếp tục mở rộng lên 10 làn xe, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 3.013 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 2.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công quý III/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác quý IV/2027, hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lộc Liên
#phân luồng giao thông #đô thị thông minh #quản lý giao thông #an toàn giao thông #giảm ùn tắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục