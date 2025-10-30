Ngập lụt nghiêm trọng ở miền Trung, khách du lịch cần lưu ý gì?

TPO - Miền Trung Việt Nam đang trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay, gây thiệt hại nặng nề cho đời sống, giao thông và du lịch. Hàng loạt tuyến đường sắt, đường bộ bị chia cắt, nhiều khu phố cổ, điểm du lịch nổi tiếng ngập sâu.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thông báo tạm dừng một số tàu trên tuyến Bắc - Nam để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, hôm nay (30/10), ngừng chạy các tàu SE1, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE19/20 và HĐ1/2/3/4. Ngày 31/10, ngừng chạy tàu HĐ1/2/3/4 và SE9/10. Ngày 1 - 2/11, tiếp tục ngừng chạy tàu SE9/10.

Các chuyến tàu khác sẽ được tổ chức chuyển tải hành khách giữa ga Đông Hà (Quảng Trị) và ga Hương Thủy (TP. Huế) bằng ô tô. Ngành đường sắt đã gửi thông báo qua SMS và hệ thống Zalo, khuyến nghị hành khách kiểm tra tin nhắn thường xuyên để nắm thông tin mới nhất.

Hành khách có vé tàu thuộc các chuyến tạm ngừng được trả vé miễn phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày đi ghi trên vé tại các ga đường sắt trên toàn quốc.

Ngành đường sắt lại điều 2 đoàn tàu chở đá nặng hơn 1.100 tấn để gia tải, chống trôi 2 cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên ở TP. Huế do nước lũ dâng trở lại. Ảnh: VNR

Mưa lũ không chỉ ảnh hưởng đến lịch chạy tàu mà còn đe dọa nghiêm trọng các công trình hạ tầng trọng yếu. Tại TP. Huế, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên đã phải huy động hai đoàn tàu chở đá nặng hơn 1.100 tấn “trấn giữ” cầu Bạch Hổ và Dã Viên để chống trôi, sau khi thủy điện Bình Điền tiếp tục xả lũ khiến mực nước sông Hương dâng cao trở lại.

Trước đó, sáng 29/10, khi nước rút, hai đoàn tàu được rút khỏi cầu, nhưng chỉ nửa ngày sau, đơn vị buộc phải đưa trở lại để gia tải bảo vệ công trình.

Theo các cơ quan quốc tế và truyền thông nước ngoài, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực du lịch nổi tiếng của miền Trung chìm trong biển nước, đặc biệt là TP. Huế, Hội An và Đà Nẵng. Tại TP. Huế - thành phố nổi tiếng với lịch sử lâu đời và các di sản thế giới được UNESCO công nhận - nước lũ có nơi dâng tới hai mét, 32/40 xã bị ngập nặng, hàng nghìn người dân phải sơ tán.

Ở Hội An, toàn bộ khu phố cổ bị ngập sâu, nhiều tuyến phố du lịch không thể tiếp cận. Còn tại Đà Nẵng, hơn 306.000 hộ dân và doanh nghiệp mất điện, giao thông tê liệt cục bộ.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ, sử dụng thuyền sơ tán người dân và du khách khỏi khu vực nguy hiểm. Dù các chuyến bay đến Huế và Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường, nhưng đường sắt và nhiều tuyến quốc lộ đang bị gián đoạn, khiến việc di chuyển bằng đường bộ và đường sắt gặp khó khăn.

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Việt Nam đều đã phát đi khuyến cáo đến công dân của mình. Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo người dân thận trọng khi đi lại, tránh các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, đặc biệt là tại Huế, Hội An và Đà Nẵng. Trong khi đó, Văn phòng Đối ngoại Anh (FCDO) cảnh báo du khách nên linh hoạt kế hoạch di chuyển, vì mùa bão ở Việt Nam kéo dài đến tháng 11 có thể gây ra gián đoạn bất ngờ.

"Các cơ quan dự báo khí tượng Việt Nam cho biết, mưa lớn sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới, kèm theo gió mạnh và sóng cao đến 5m ở vùng biển Trung Bộ. Du khách được khuyến cáo liên tục theo dõi dự báo thời tiết, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và chuẩn bị sẵn phương án dự phòng khi di chuyển", TTW viết.

Những người đang ở khu vực bị ảnh hưởng nên hạn chế đi lại, lưu trú tại nơi an toàn, đồng thời giữ liên lạc với cơ quan chức năng hoặc đại diện du lịch. Với những người sắp tới miền Trung, nên xem xét hoãn hoặc điều chỉnh kế hoạch, kiểm tra chính sách của công ty bảo hiểm và nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo quyền lợi trong trường hợp bất khả kháng.

Lũ lụt đang tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, giao thông và du lịch tại miền Trung. Ngành đường sắt, chính quyền và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực từng giờ để bảo đảm an toàn công trình, khôi phục giao thông và hỗ trợ du khách.

Trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến khó lường, an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Du khách được khuyến nghị cập nhật thông tin liên tục, hạn chế di chuyển vào khu vực ngập lụt và tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của cơ quan chức năng để bảo đảm hành trình an toàn trong mùa mưa lũ...