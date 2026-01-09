Hà Nội: Tạm dừng thi công đào đường, hè dịp Đại hội Đảng và Tết Bính Ngọ

TPO - Ngày 9/1, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để đảm bảo giao thông, môi trường và cảnh quan đô thị dịp Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong thời gian này, Sở Xây dựng yêu cầu tạm dừng thi công đào đường, hè đường trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, từ ngày 16/1 đến hết ngày 26/1, Sở Xây dựng Hà Nội tạm dừng thi công đào đường, hè đường trên một số tuyến trục chính, đường vành đai, các tuyến xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các khách sạn nơi đại biểu lưu trú và các tuyến phục vụ di chuyển của đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Thi công đào xén và đào hè phố trên đường Lê Văn Lương những ngày cuối năm 2025.

Tiếp đó, từ ngày 7/2 đến hết ngày 3/3 (tức từ 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tạm dừng thi công đào đường, hè đường trên toàn địa bàn thành phố dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sở Xây dựng Hà Nội giao các phòng, đơn vị chuyên môn và các đơn vị quản lý, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật tăng cường kiểm tra hiện trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kịp thời báo cáo sở xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Với Công an thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị tăng cường phối hợp, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu thi công.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng, các chủ đầu tư và nhà thầu do địa phương cấp phép khẩn trương hoàn thiện công trình đang thi công, hoàn trả mặt bằng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; tổ chức tạm dừng việc đào đường, đào hè theo đúng quy định.